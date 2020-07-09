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В первую очередь хотим отметить, что данная информация носит предварительный характер. Это значит, что число смартфонов, которые попадут в финальный список, может как увеличиться, так и уменьшится. В любом случае уже сейчас ясно, что те 42 аппарата, о которых ранее говорилось, окажутся недостижимой планкой. Ясно, что HUAWEI невыгодно обновлять до EMUI 11 такое количество смартфонов. В первую очередь это вредит продажам новых устройств, ведь, получив самую последнюю версию прошивки, пользователь начнёт думать, что его телефон ещё актуальный.

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Если внимательно изучить старый и новый списки, то можно увидеть, что в пути потерялись целые серии смартфонов. Так, пропали аппараты HUAWEI Mate 20. Уточним, что это не один, а как минимум четыре модели, имеющие те или иные технические различия.

Старый список

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Также пострадала серия Nova, которая недосчитается как минимум четырёх моделей. Ничего не известно о том, будут ли обновляться Lite-версии популярных флагманов. Если этого не случится, за бортом останутся миллионы пользователей.

Новый список

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Есть мнение, что в списке представлены только те телефоны, которые получат EMUI 11 на ещё не вышедшей мобильной ОС Android 11. Это может значить, что недорогие популярные аппараты обновятся до EMUI 11, но уже на Android 10. Сроки выхода прошивки пока размыты и охватывают весь 2021 год.