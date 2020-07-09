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Стали известны сроки выхода глобальной версии MIUI 12 для актуальных смартфонов Xiaomi 2018 года

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Флагманские смартфоны Xiaomi уже начали получать глобальную версию прошивки MIUI 12. Нет никаких сомнений, что аппараты 2020 года также в скором времени смогут начать обновляться до последней версии прошивки. Большая часть популярных телефонов 2019 года, а в особенности дорогие устройства, также окажутся в числе первых, кто получит MIUI 12. Однако есть и те, кто купил свой смартфон в 2018 года. Таких пользователей немало и многие из них хотят знать, когда на их телефоны выйдет новая версия прошивки.

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Сегодня у нас есть информация на эту тему. Итак:

  • Redmi 8A – конец августа
  • Redmi 8 – конец августа
  • Mi 8 – середина августа 
  • Mi Max 3 – конец июля
  • Mi MIX 2S – конец августа/начало сентября 
  • Mi 8 Pro – конец августа
  • Mi 8 Transparent edition – конец августа
  • Mi 8 SE – конец августа/начало сентября
  • Mi 8 Lite – конец августа/начало сентября
  • Mi MIX 3 – конец августа/начало сентября
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Как видите, в таблице всего 10 смартфонов, в то время как в 2018 году их было произведено не менее чем 20 моделей. Судьба многих аппаратов под вопросом. Чаще всего даже сама Xiaomi не знает, когда будет выпущена прошивка для конкретного устройства. Будем надеяться, что ждать придётся не долго, ведь уже осенью текущего года Xiaomi планирует приступить к внутреннему тестированию MIUI 13, о котором сейчас вообще ничего неизвестно. 

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