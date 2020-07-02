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В последнее время всё чаще появляется информация о том, что Microsoft готовит сразу две игровых приставки следующего поколения. Одна из них – это производительная Xbox Series X, которая должна обеспечить стабильные 60 fps в разрешении 4К во всех играх. Другая – бюджетная модель Xbox Series S, предназначенная для игры в разрешении 1080р. Подобный ход был предсказуем и поможет Microsoft завоевать консольный рынок, ведь большая часть игроков до сих пор имеют телевизоры с разрешением 1080р.

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Как известно, покупатель голосует рублём. Предварительная стоимость старшей модели заявлена на уровне 400 долларов. При этом младшая модель, которая всё чаще появляется под именем Lockhart, может получить цену в 200 долларов. Ранее говорилось, что пришлось пожертвовать только отсутствием привода для чтения дисков и размером SSD. Сейчас же стало ясно, что младшая версия будет урезана гораздо больше, чем нам бы хотелось.

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Согласно последним слухам, GPU игровой приставки получит всего 20 RDNA CU, что соответствует 1280 шейдерным ядрам. Ранее предполагалось, что производительность Xbox Series S будет примерно на уровне 4 TFLOP. Сейчас же кажется, что она будет ещё ниже. Так, если сравнивать с видеокартой Radeon RX 5500XT, то окажется, что Lockhart будет на 10-15% медленнее этой видеокарты начального уровня. Важно отметить, что уже сегодня есть проекты, в которых эта видеокарта не способна вытянуть 60fps@1080p. А ведь впереди ещё Cyberpunk 2077. Что будет на самом деле, пока неясно. Но покупка младшей версии уже не кажется отличной идеей.