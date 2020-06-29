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В конце года ожидается выход игровых приставок следующего поколения Xbox Series X и PlayStation 5. Нам уже известны ориентировочные технические характеристики обеих моделей. Судя по некоторым сведениям, сильной стороной консоли от Sony является быстрая операционная система и множество уникальных эксклюзивом. При этом приставка Microsoft сможет похвастать более производительным процессором и низкой стоимостью. Несколько дней назад директор по управлению программами для Xbox Series X Джейсон Рональд сделал несколько громких заявлений, которые стоит внимательно изучить.

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В частности, его слова касались плавающей тактовой частоты CPU и GPU консоли PlayStation 5. По его словам, Microsoft могла бы легко использовать такой же подход, однако решила сделать тактовую частоту постоянной. Всё дело в том, что графический процессор приставки от Sony может достигать действительно высокой тактовой частоты – выше 2 000 МГц, в то время как у Xbox Series X стабильная частота заявлена на уровне 1 825 МГц. Джейсон Рональд полагает, что реальная производительность консоли конкурентов может оказаться гораздо ниже оценочной, ведь никто не гарантирует, что она будет держать 2 000 МГц столько, сколько потребуется. Это значит, что разрыв между приставками может оказаться гораздо больше, чем предполагалось в пользу приставки Microsoft.

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Джейсон Рональд полагает, что разработчикам будет сложнее ориентироваться на плавающую тактовую частоту PlayStation 5, что может привести к тому, что в реальности они выберут какую-то усреднённую производительность, далёкую от расчётных 9.2 TFLOPs. Джейсон Рональд также высказал сомнения относительно преимущества в скорости SSD накопителя конкурентов. Он уверен, что прямо сейчас использовать высокую скорость обмена данными не умеет ни один игровой движок, а значит всё это может оказаться бессмысленным.