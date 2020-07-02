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Мы уже знаем системные требования самой ожидаемой игры года – Cyberpunk 2077. Они действительно удивляют своей прожорливостью. По сути многим геймерам, оформившим предоплату, придётся её отменить, поскольку их компьютеры не смогут тянуть проект даже на минимальных настройках графики в 1080р. Что любопытно, повторяется ситуация, когда даже самая быстрая видеокарта текущего поколения – GeForce RTX 2080 Ti окажется не способна обеспечить комфортные для игры 60 fps в разрешении 4К. Если вы думали, что на этом плохие новости окончены, спешим вас огорчить – всё ещё впереди.

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Сегодня представители студии CD Projekt RED сообщили, что их детище не будет работать на операционных системах Windows 7 и Windows 8. Проблема в том, что в игре реализована только поддержка API DirectX 12. Все предыдущие версии останутся за бортом. Разработчики утверждают, что им пришлось пойти на жертвы, так как игра нуждается в оптимизации. При этом реализовать действительно стабильную игру без багов и глюков под большое количество операционных систем с разными API действительно сложно.

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Между тем есть и небольшое уточнение. Так, Microsoft в 2019 году добавила поддержку DirectX 12 на Windows 7. Разработчики заявили, что прямо сейчас идёт активная работа по устранению возможных ошибок на этой версии ОС. Стоит уточнить, что многие владельцы устаревшей операционной системы никогда её не обновляли, поэтому DirectX 12 у них отсутствует. А после того как поддержка системы была прекращена, получить новую версию API для большинства пользователей стало проблематично.