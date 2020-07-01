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Новый фанатский трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 продемонстрировал продвинутые технологии движка Unreal Engine 4

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Студия GSC Game World работает над продолжением культовой серии S.T.A.L.K.E.R. В последнее время вообще нет никаких подробностей. Судя по всему, ребята просто незнакомы с правилами маркетинга, когда задолго до релиза стоит выкладывать арты, тизеры и вообще всё, что только можно в попытке заинтересовать фанатские сообщество. К сожалению, мы не знаем, как проходит работа над новой игрой S.T.A.L.K.E.R. 2. Что же, лучше фанатский трейлер, чем ничего.

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Энтузиаст с ником DKUD, ведущий канал на Ютуб представил новые тизер к игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Стоит отметить, что в отличие от всего, что мы видели ранее, новая работа выглядит действительно впечатляюще. Видео создано на базе движка Unreal Engine 4. Кстати, по заявлению руководства студии GSC Game World, новый S.T.A.L.K.E.R. 2 также будет построен на этой технологии. 

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Совсем недавно мы видели фанатский трейлер ещё не вышедшей игры. Он не способен похвастать столь продвинутой технической частью, как на видео выше, но может порадовать фанатов серии. Отметим, что в данный момент неизвестно, выйдет ли новый S.T.A.L.K.E.R. 2, или нам суждено ещё много лет играть в фанатские модификации и смотреть фанатские трейлеры. 


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В чём прикол?) Парень рекламирует то, что может сделать на UE4, заодно и игру? Ну хорошо. Первый ролик конечно впечатляющий по детализации, без сарказма. Красота.
Новый фанатский трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 продемонстрировал продвинутые технологии движка Unreal Engine 4
Ололошевич Ололошев
22:33
Пиши ещё чувак)) Владельцы карт АМД чихать хотели на RTX и какой-то там dlss. Без этого "зелёного фуфла" игре только лучше будет
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