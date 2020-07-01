Новый фанатский трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 продемонстрировал продвинутые технологии движка Unreal Engine 4
Студия GSC Game World работает над продолжением культовой серии S.T.A.L.K.E.R. В последнее время вообще нет никаких подробностей. Судя по всему, ребята просто незнакомы с правилами маркетинга, когда задолго до релиза стоит выкладывать арты, тизеры и вообще всё, что только можно в попытке заинтересовать фанатские сообщество. К сожалению, мы не знаем, как проходит работа над новой игрой S.T.A.L.K.E.R. 2. Что же, лучше фанатский трейлер, чем ничего.
реклама
Энтузиаст с ником DKUD, ведущий канал на Ютуб представил новые тизер к игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Стоит отметить, что в отличие от всего, что мы видели ранее, новая работа выглядит действительно впечатляюще. Видео создано на базе движка Unreal Engine 4. Кстати, по заявлению руководства студии GSC Game World, новый S.T.A.L.K.E.R. 2 также будет построен на этой технологии.
Совсем недавно мы видели фанатский трейлер ещё не вышедшей игры. Он не способен похвастать столь продвинутой технической частью, как на видео выше, но может порадовать фанатов серии. Отметим, что в данный момент неизвестно, выйдет ли новый S.T.A.L.K.E.R. 2, или нам суждено ещё много лет играть в фанатские модификации и смотреть фанатские трейлеры.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила