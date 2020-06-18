В сети появился полноценный трейлер культовой S.T.A.L.K.E.R. 2, который оказался работой известного блогера
Разработка культовой S.T.A.L.K.E.R. 2 идёт полным ходом. Студия GSC Game World то нарисует батон, то подарит геймерам скроенную на скорую руку картинку. В данный момент известно, что ребята максимально сосредоточены на проекте, они живы и здоровы. Ну а пока разработчики активно трудятся над продолжением всеми любимой игры, фанат-одиночка создал полноценный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2, который был высоко оценён поклонниками серии.
рекламаНовый трейлер появился на YouTube-канале энтузиаста по имени JayK96. Паренёк успел прославиться тем, что полгода назад выдал фейковый трейлер игры. Сейчас он всех предупредил, что мы увидим лишь его взгляд на S.T.A.L.K.E.R. 2. Трейлер довольно атмосферный. На нём можно увидеть ДК «Энергетик», Припять, аномалии и монстров. Не обошлось без изображения, которое презентовала Студия GSC Game World, на нём строится сюжетная завязка.
рекламаВсё происходящее на экране отлично согласуется с песней Theodor Bastard – Darkness. Надеемся вам понравилось. Комментаторы шутят, что JayK96 выпустит игру раньше, чем разработчики из GSC Game World. Другие предлагают взять его на работу. После этого о судьбе проекта точно можно будет не беспокоиться. Реакции разработчика, как обычно, не последовало.
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