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Несколько дней назад стало известно, что ряд наиболее популярных смартфонов Huawei 2018-2019-х годов начал получать прошивку EMUI 10. Это позитивная информация, однако стоит учитывать, что не все владельцы данных аппаратов получат обновление одновременно. Кроме того, традиционно прошивка распространяется в азиатском регионе, хотя некоторые из обновлений уже дошли до Европы.

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Сегодня появились сведения о новой волне устройств, которые получили так называемую EMUI 10.1, являющуюся стабильной бета-версией, распространяемой среди небольшого круга пользователей. Китайская компания часто приглашает владельцев тех или иных аппаратов принять участие в тестировании подобных прошивок. Сегодня стало известно о рассылке EMUI 10.1 на следующие аппараты: Huawei P30, Mate 30, P30 Pro, Mate 30 Pro и Nova 5T.

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Чуть выше есть таблица, где указаны все актуальные телефоны, получающие новую прошивку в тех или иных регионах. Отследить каждый из них сложно. Поэтому, если на ваш смартфон обновление ещё не прилетело, нужно просто подождать. Huawei постоянно увеличивает географию своих обновлений. На изображении ниже представлены также аппараты Honor, для которых выпущена прошивка Magic UI 3.1.

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P.S. Если прибавить новые 4 аппарата Huawei к тем шести, что уже начали получать прошивку, получится ровно 10.