Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

10 смартфонов HUAWEI 2018 и 2019 года начали обновляться до стабильной версии EMUI 10.1

для раздела Блоги
+
Минус 27000р на Core i9 10 поколения
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков
<b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Несколько дней назад стало известно, что ряд наиболее популярных смартфонов Huawei 2018-2019-х годов начал получать прошивку EMUI 10. Это позитивная информация, однако стоит учитывать, что не все владельцы данных аппаратов получат обновление одновременно. Кроме того, традиционно прошивка распространяется в азиатском регионе, хотя некоторые из обновлений уже дошли до Европы. 

реклама

Сегодня появились сведения о новой волне устройств, которые получили так называемую EMUI 10.1, являющуюся стабильной бета-версией, распространяемой среди небольшого круга пользователей. Китайская компания часто приглашает владельцев тех или иных аппаратов принять участие в тестировании подобных прошивок. Сегодня стало известно о рассылке EMUI 10.1 на следующие аппараты: Huawei P30, Mate 30, P30 Pro, Mate 30 Pro и Nova 5T. 

анонсы и реклама
Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р.
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р.
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Чуть выше есть таблица, где указаны все актуальные телефоны, получающие новую прошивку в тех или иных регионах. Отследить каждый из них сложно. Поэтому, если на ваш смартфон обновление ещё не прилетело, нужно просто подождать. Huawei постоянно увеличивает географию своих обновлений. На изображении ниже представлены также аппараты Honor, для которых выпущена прошивка Magic UI 3.1.

реклама

P.S. Если прибавить новые 4 аппарата Huawei к тем шести, что уже начали получать прошивку, получится ровно 10. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt Z490-Creator 10G
12
Битва процессоров: Core i3-9350КF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
22
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Menace Saturn FRGB
9
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – июнь 2020
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550 Tomahawk
37
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2020
14
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z490 Taichi
41
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Flo
18
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2020
30

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21 июня 2020 34
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
23 июня 2020 27
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2020
26 июня 2020 30
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
25 июня 2020 76
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default – июнь 2020
18 июня 2020 141
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр - июнь 2020
22 июня 2020 55

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

AMD Ryzen 5 3600XT сразился с Intel Core i5-10400 в масштабном игровом тестировании от Teclab (обновлено)
323
AMD сообщила о создании новой технологии аппаратного ускорения GPU, которая может значительно увеличить производительность видеокарт Radeon
22
Список всех смартфонов и планшетов Huawei, которые начали получать обновление до EMUI 10 и 10.1
17
Xiaomi объявила о начале рассылки обновления MIUI 12 на десятки смартфонов 2018-2020-х годов – список первых 20-ти моделей
4
Полный комплект PlayStation 5 будет стоить 58 000 рублей – информация от известного инсайдера PSErebus
37
NVIDIA готовит бюджетную видеокарту GeForce GTX 1650 Ultra с флагманскими характеристиками
10
NVIDIA не планирует выпуск недорогих производительных видеокарт GeForce RTX 3000-Ampere в 2020 году
31
Бюджетный Core i5-10400 обходит производительный Ryzen 5 3600XT в новом тестировании Teclab
38
AMD Ryzen 7 4700GE протестирован с памятью DDR4-4333 МГц: результат просто отличный
15
Samsung Galaxy S10+ с керамическим корпусом и 512 ГБ памяти упал в цене на 55 000 рублей
2
AMD выпускает бета-драйвер, позволяющий аппаратно ускорять планирование GPU в Windows 10: тесты показывают умеренный прирост производительности
17
Настольные процессоры AMD Ryzen 4000-Renoir получат уменьшение задержки памяти на 50% и увеличение её пропускной способности на 35%
55
Самая популярная бюджетная материнская плата на чипсете AMD B450 - ASUS TUF B450M-PRO GAMING получила новую версию
12
Samsung Galaxy S10e сильно подешевел в России – цена компактного флагмана упала на 20 000 рублей
4
В Сети уже появились сравнения скриншотов Crysis Remastered с оригиналом
31
Самый быстрый потребительский SSD Samsung 980 Pro уже на подходе
53
Тесты AMD Ryzen 5 3600XT оказались фейком
115
Геймерский 8-ядерный Intel Core i7-10700K ворвался в Топ-7 самых продаваемых процессоров Европы по версии Mindfactory
34
Выбираем лучшую видеокарту на вторичном рынке под руководством экспертов GECID
8
Samsung Galaxy S21 может получить Snapdragon 865 вместо Snapdragon 875
2

Популярные статьи

Берем Windows 10 под полный контроль за пять простых шагов
71
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – июнь 2020
15
Лучшее охлаждение ПК в условиях ограниченного количества вентиляторов - разрушаем стереотипные схемы охлаждения и максимально эффективно продуваем корпус
146
Мое мнение о кулере GELID Phantom - лучший выбор экономного энтузиаста, или модель без конкурентов, но с одним недостатком
85
Тестирование GTX 750 c 2 ГБ GDDR5-памяти — продолжаем всплытие
54
Еще 13 треш-шутеров игр на лето 2020 для слабых ПК
7
Битва процессоров: Core i3-9350КF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
22
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Menace Saturn FRGB
9
Солнце, море, пальмы, пляж - 11 шутеров на тропическом острове для слабых ПК
13
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt Z490-Creator 10G
12

Сейчас обсуждают

Зю
18:38
Helio P60 за 230+ баксов? А не пошли бы вы? Ulefone Armor 7E на P90 стоит дешевле. И то там IP68/69
Cubot анонсировала «убийцу флагманов» Cubot X30 с пятимодульной камерой и 256 ГБ ПЗУ
Зю
18:34
Тем более у меня так друг умер
Серийный AMD Ryzen 7 4700G (Renoir) мелькнул на фотографии
wooopggabg
18:28
А мне видится что кэш как раз и порезали в угоду уменьшения площади кристалла, т.е. снижение себестоимости. Это проц для офисных компов, в которых игровая видеокарта не нужна
Серийный AMD Ryzen 7 4700G (Renoir) мелькнул на фотографии
korn87
18:27
можно подумать они не понимали какое говно слепили
Crytek на несколько недель отложила премьеру геймплея и выход Crysis Remastered
KAA
18:27
Вопрос, насколько интересна модель на 4 Тб чисто для игрушек (операционка с приложениями будут на другом ssd)? Собственно в качестве основного конкурента WB Blue 4 Тб. Очень важный вопрос, как у него ...
Samsung анонсировала твердотельные накопители QVO 870
Alex TOPMAN
18:25
Как будто в Киберпанке не то же самое, только в будущем. ЛОЛ.
Один из создателей игры Ведьмак 3 рассказал о наиболее интересных особенностях Cyberpunk 2077 – уникальный геймплей, огромный открытый мир и желание возвращаться в игру снова и снова
Иванов Иван
18:25
короче такой же как и прошка. только озу и встроенной памяти меньше. да и камера хуже
Xiaomi Redmi Note 9S рекордно подешевел – цена упала на 120 долларов
wooopggabg
18:24
А что же кэш тогда на 2 куска разбит?
Серийный AMD Ryzen 7 4700G (Renoir) мелькнул на фотографии
MriS
18:21
Согласен, странно не учитывать тепловыделение других компонентов пк. 140 ватт электрических ватт скорее всего, а тепловые могут быть выше. (об этом амд информируют в приучениях) PS 400 ватт лекго выжи...
Лучшее охлаждение ПК в условиях ограниченного количества вентиляторов - разрушаем стереотипные схемы охлаждения и максимально эффективно продуваем корпус
Jim Bragin
18:16
Mi Play не увидел.. Да и ладно, меня все устраивает и так..
Xiaomi объявила о начале рассылки обновления MIUI 12 на десятки смартфонов 2018-2020-х годов – список первых 20-ти моделей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем