Популярные аппараты Huawei 2017 и 2018 годов начали получать новую прошивку EMUI 10 в Европе
Несколько недель назад Huawei начала распространение новой прошивки EMUI 10 на целый ряд смартфонов: Mate 10, Mate 10 Pro, P20 и P20 Pro. К сожалению первыми счастливчиками стали владельцы азиатского региона. Долгое время было неизвестно, когда европейские владельцы этих аппаратов начнут получать самую новую прошивку. Сегодня стало известно о том, что лёд тронулся.
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Первыми новую EMUI 10 получат владельцы смартфонов Mate 10 Pro и P20 Pro. Что интересно, первый был выпущен в 2017 году, а второй в 2018 году. Подобное отношение к старым флагманам достойно уважения. Кроме европейцев, прошивку получат жители Южной Америки, а вот для владельцев из США и Канады у нас пока хороших новостей нет. О том, когда они получат EMUI 10, будет сообщено отдельно, если это вообще случится.
Традиционно размер обновления составляет от 4.37 до 4.79 Гб, в зависимости от страны и аппарата. Номер сборки: «10.0.0.161». Как сообщается, есть вероятность, что владельцы этих телефонов в Северной Америке никогда не получат обновления. Такое решение стало ответом правительству США на враждебные санкции. Немногочисленные обладатели аппаратов от Huawei уже создают петиции, утверждая, что не должны быть разменной монетой в споре крупных компаний и сильных мира сего.
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