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NVIDIA не планирует выпуск недорогих производительных видеокарт GeForce RTX 3000-Ampere в 2020 году

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Несколько дней назад появились подтверждения того, что NVIDIA планирует выпустить ещё одну реинкарнацию своей бюджетной карты GeForce GTX 1650. Новая модель получит приставку Ultra, которая принесёт ей повышенные тактовые частоты, новый графический чип и память до 14 Гб/с. В связи с этим решением эксперты начали сомневаться, что в текущем году нас ждёт недорогая видеокарта на базе новой архитектуры Ampere.

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Использование чипа TU106 в бюджетном сегменте говорит о том, что NVIDIA активно избавляется от складских запасов. Всё дело в том, что данный чип, как правило, используется в видеокартах GeForce RTX 2060 и RTX 2070. Появление его на GTX 1650 Ultra говорит о том, что компания пытается минимизировать потери, одновременно с этим решив проблему внутренней конкуренции. Таким образом, уже в этом году стоит ожидать флагманской карты GeForce RTX 3080 Ti и менее производительны RTX 3070 и RTX 3080. В то же время, эксперты полагают, что подобная практика говорит о том, что выхода RTX 3060 и менее дорогих решений на архитектуре Ampere не произойдёт.

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По сути текущие поколение младших Тьюрингов – GTX 1660 Ti и GTX 1660 Super достаточны для запуска игр в разрешении 1080р на максимальных настройках графики. NVIDIA всё активнее пускает чип TU106 под нож. Вырезается трассировка лучей и ядра CUDA. В конце концов, зачем выпускать новое поколение бюджетных видеокарт, если и эти расходятся неплохо?

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cyberwolf
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Dr.Power
00:15
что с картинками на сайте? почему они прогружаются как то странно? а не которые и вовсе не грузят?
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Kutuz
00:10
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ronoho
00:09
это "уже" длится аж с середины января ;)
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Inqizitor
00:05
Рад за АМД. Кривое, косое - но весьма зубастое, учитывая цены и количество ядер. 3950х вообще не имеет у Интела аналога по цене и количеству ядер. АМД не пригодны для игр, особенно старых, но в то же ...
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Ерлан Акпаев
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Майнер легко отслеживается по нагрузке на цп и гп. Там такого нет. Так что не нужно беспочвенных обвинений
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VRoman
00:02
Вирус кого-то ещё беспокоит?
NVIDIA не планирует выпуск недорогих производительных видеокарт GeForce RTX 3000-Ampere в 2020 году
Ambiguity
23:59
Эмм.. Серьезно?.. Текстурки-то получше стали, но что с растительностью? Это ж какой-то конячий даунгрейд… Ох я поржу, если ванильный крайзис с хайрезными текстурами будет смотреться лучше ремастера!
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Inqizitor
23:58
1 тб объем - это ниочем. Отсутствие Сата версии - тоже смешно. Про скорость 4к блоков промолчали, ибо и так понятно, что 55-60 мб-сек максимум.
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