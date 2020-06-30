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Несколько дней назад появились подтверждения того, что NVIDIA планирует выпустить ещё одну реинкарнацию своей бюджетной карты GeForce GTX 1650. Новая модель получит приставку Ultra, которая принесёт ей повышенные тактовые частоты, новый графический чип и память до 14 Гб/с. В связи с этим решением эксперты начали сомневаться, что в текущем году нас ждёт недорогая видеокарта на базе новой архитектуры Ampere.

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Использование чипа TU106 в бюджетном сегменте говорит о том, что NVIDIA активно избавляется от складских запасов. Всё дело в том, что данный чип, как правило, используется в видеокартах GeForce RTX 2060 и RTX 2070. Появление его на GTX 1650 Ultra говорит о том, что компания пытается минимизировать потери, одновременно с этим решив проблему внутренней конкуренции. Таким образом, уже в этом году стоит ожидать флагманской карты GeForce RTX 3080 Ti и менее производительны RTX 3070 и RTX 3080. В то же время, эксперты полагают, что подобная практика говорит о том, что выхода RTX 3060 и менее дорогих решений на архитектуре Ampere не произойдёт.

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По сути текущие поколение младших Тьюрингов – GTX 1660 Ti и GTX 1660 Super достаточны для запуска игр в разрешении 1080р на максимальных настройках графики. NVIDIA всё активнее пускает чип TU106 под нож. Вырезается трассировка лучей и ядра CUDA. В конце концов, зачем выпускать новое поколение бюджетных видеокарт, если и эти расходятся неплохо?