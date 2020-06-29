NVIDIA готовит бюджетную видеокарту GeForce GTX 1650 Ultra с флагманскими характеристиками
Слухи о том, что NVIDIA готовит ещё один вариант бюджетной видеокарты GeForce GTX 1650, появились ещё месяц назад. На тот момент это была неподтверждённая информация, которая вызывала много вопросов. В частности, было неясно, какое место в линейке она займёт, а также, какие получит характеристики. Сегодня у нас есть больше информации по этому вопросу.
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Первое, что стоит знать: новая карта получит название GeForce GTX 1650 Ultra и позиционируется как промежуточное решение между GeForce GTX 1650 SUPER и младшей версией – GeForce GTX 1650. Сообщается, что она получит тот же графический процессор TU116, что и старшие карты GeForce RTX 2060 и RTX 2070.
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