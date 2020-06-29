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Слухи о том, что NVIDIA готовит ещё один вариант бюджетной видеокарты GeForce GTX 1650, появились ещё месяц назад. На тот момент это была неподтверждённая информация, которая вызывала много вопросов. В частности, было неясно, какое место в линейке она займёт, а также, какие получит характеристики. Сегодня у нас есть больше информации по этому вопросу.

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Первое, что стоит знать: новая карта получит название GeForce GTX 1650 Ultra и позиционируется как промежуточное решение между GeForce GTX 1650 SUPER и младшей версией – GeForce GTX 1650. Сообщается, что она получит тот же графический процессор TU116, что и старшие карты GeForce RTX 2060 и RTX 2070.

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Что до всех остальных характеристик, то она будет крайне урезана: меньше ядер, ниже тактовые частоты и общая производительность на уровне 3.0 TFLOP. В любом случае это гораздо больше, что может предложить младшая модель и больше тянет на гораздо более производительную GeForce GTX 1660 SUPER. Есть вероятность, что она получит быструю память на уровне 14 Гбит/с. Но это пока не точно. Информация появилась на сайте китайской компании GALAX. Можно было бы подумать, что это какая-то ошибка, но все остальные характеристики найденной карты полностью отличаются от любой существующей модели. Предположительные сроки выхода указывают на лето 2020 года. Точных данных о цене нет.