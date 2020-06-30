Xiaomi Mi 9T подешевел в России более чем на 10 000 рублей – один из лучших смартфонов 2019 года по очень привлекательной цене
Xiaomi Mi 9T – действительно легендарный смартфон китайской компании. Он стал революционным, внеся разнообразие в чёлки, вырезы и капли, которые уже долгое время являются безальтернативными решениями. Согласно опросам, выдвижная камера так понравилась владельцам этого телефона, что большая часть планирует покупать новый аппарат только с такой же функцией.
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К сожалению, Xiaomi в значительной степени пересмотрела подход к рынку телефонов. Теперь выдвижная камера стала прерогативой дорогого Redmi K30 Pro, стоимость которого находится далеко за пределами 400 долларов, за которые данный аппарат продавался изначально. В этой ситуации остаётся либо ждать с моря погоды, либо купить Mi 9T, который всё ещё продаётся во многих магазинах.
Особенно актуальной такая покупка видится сейчас. Подумайте сами: ещё неделю назад стоимость телефона стартовала с 25 990 рублей. Это не так много, как было ещё 3 месяца назад, но не так уж и мало. Однако, если магазины, продающие самый красивый смартфон 2019 года всего за 15 850 рублей. Несложно подсчитать, что скидка составляет более чем 10 000 рублей. Пожалуй, это самая низкая цена с начала продаж. А ведь в данном аппарате есть отличная камера, суперкрутой AMOLED-экран, много памяти и быстрая зарядка. Ссылка на товары на ЯндексМаркете.
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