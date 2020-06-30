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Несколько дней назад стало известно, что для 42 смартфонов Xiaomi стартовала рассылка новой прошивки MIUI 12. Точных сроков, когда бета-версия превратится в полноценный релиз, нет. Жители Китая и Индии уже начали получать на свои устройства новое обновление. Между тем массовостью пока не пахнет. Всё дело в том, что китайская компания стремиться минимизировать количество ошибок, рассылая прошивку случайным пользователям в очень ограниченном количестве. Все 42 аппарата принадлежат ко второй волне. Как сообщается, среди них есть такие, кто уже получит стабильную MIUI 12.

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Всего таких аппаратов 17. Политика компании такова, что первыми релиз могут увидеть жители материкового Китая и Индии. Отметим, что большая часть из этих 17 устройств там уже имеют финальную версию MIUI 12. К сожалению, европейским пользователям придётся подождать. Выход новой прошивки в России также намечен на ближайшее время, но пока не закреплён за конкретной датой.

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Больше информации вы можете узнать в таблице. Там указаны аппараты, на которые вышла прошивка, а также страна, где проходит её финальная рассылка. Стоит помнить, что если у вас смартфон, предназначенный для китайского рынка, то шанс получить прошивку велик, однако она может оказаться на английском языке. Что до всех остальных, то Xiaomi распространяет либо глобальную версию, либо региональную.