Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

17 смартфонов Xiaomi 2019–2020 годов уже получили стабильную MIUI 12 на Android 10

для раздела Блоги
+
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков
Скидки до 40% для геймеров в Ситилинке
Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р.
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Несколько дней назад стало известно, что для 42 смартфонов Xiaomi стартовала рассылка новой прошивки MIUI 12. Точных сроков, когда бета-версия превратится в полноценный релиз, нет. Жители Китая и Индии уже начали получать на свои устройства новое обновление. Между тем массовостью пока не пахнет. Всё дело в том, что китайская компания стремиться минимизировать количество ошибок, рассылая прошивку случайным пользователям в очень ограниченном количестве. Все 42 аппарата принадлежат ко второй волне. Как сообщается, среди них есть такие, кто уже получит стабильную MIUI 12.

реклама

Всего таких аппаратов 17. Политика компании такова, что первыми релиз могут увидеть жители материкового Китая и Индии. Отметим, что большая часть из этих 17 устройств там уже имеют финальную версию MIUI 12. К сожалению, европейским пользователям придётся подождать. Выход новой прошивки в России также намечен на ближайшее время, но пока не закреплён за конкретной датой. 

анонсы и реклама
RTX 3000 в составе компьютера уже в Москве
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р.
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Больше информации вы можете узнать в таблице. Там указаны аппараты, на которые вышла прошивка, а также страна, где проходит её финальная рассылка. Стоит помнить, что если у вас смартфон, предназначенный для китайского рынка, то шанс получить прошивку велик, однако она может оказаться на английском языке. Что до всех остальных, то Xiaomi распространяет либо глобальную версию, либо региональную.  

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса AeroCool Menace Saturn FRGB
3
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – июнь 2020
9
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550 Tomahawk
40
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2020
13
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
20
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z490 Taichi
41
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Flo
17
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2020
30
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
76
Новые ультрабуки ASUS ZenBook 13 и ZenBook 14
5

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21 июня 2020 34
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
23 июня 2020 27
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2020
26 июня 2020 30
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
25 июня 2020 76
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default – июнь 2020
18 июня 2020 141
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр - июнь 2020
22 июня 2020 55

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Популярные аппараты Huawei 2017 и 2018 годов начали получать новую прошивку EMUI 10 в Европе
28
AMD Ryzen 5 3600XT сразился с Intel Core i5-10400 в масштабном игровом тестировании от Teclab
304
Выясняем целесообразность переплаты за старший чипсет для AMD Ryzen - эксперты Hardware Unboxed протестировали и сравнили VRM материнских плат на B450, B550 и X570 чипсетах
79
5 смартфонов Huawei и Honor получили прошивку EMUI 10.1 и Magic UI 3.1 с новыми функциями
9
Реальная производительность PlayStation 5 может оказаться гораздо ниже, чем указывает Sony и значительно меньше, чем у Xbox Series X
53
Два флагмана Huawei 2018 года получили прошивку EMUI 10 на Android 10 в России
4
Playstation открывает для подписчиков PS Plus бесплатный доступ к трем играм в июле
3
OnePlus 7 Pro подешевел на 30 000 рублей – Snapdragon 855, NFC, 12 ГБ ОЗУ и изогнутый 90-Гц дисплей
6
AMD готовит ещё более приизводительный графический чип чем Big Navi - новое решение может оказаться многоядерным GPU
39
NVIDIA готовит бюджетную видеокарту GeForce GTX 1650 Ultra с флагманскими характеристиками
13
Из Cyberpunk 2077 начали вырезать контент — сообщил немецкий сайт GameStar
30
Найдена ещё одна важная деталь в Cyberpunk 2077, доказывающая, что в игру вложили годы усердной работы
14
Microsoft выпустила бесплатную утилиту для восстановления данных
6
Настольные процессоры Ryzen 4000-й полностью готовы к массовому производству
33
LG V40 ThinQ подешевел более чем в два раза со старта продаж – Snapdragon 845, NFC, 5 камер и качественный звук
6
Полный комплект PlayStation 5 будет стоить 58 000 рублей – информация от известного инсайдера PSErebus
39
Radeon RX 5700 XT на частотах 2463/15200 МГц обновил рекорд 3DMark Time Spy
34
Самая популярная бюджетная материнская плата на чипсете AMD B450 - ASUS TUF B450M-PRO GAMING получила новую версию
12
Процессор AMD Ryzen 3 3300X признан выбором оверклокеров в Европе
87
Настольные процессоры AMD Ryzen 4000-Renoir получат уменьшение задержки памяти на 50% и увеличение её пропускной способности на 35%
51

Популярные статьи

Мои впечатления от использования большого SATA SSD, объемом 1 ТБ. Обзор преимуществ SATA SSD перед NVMe M.2
136
Умные часы Amazfit Bip S - удачное продолжение линейки
10
Берем Windows 10 под полный контроль за пять простых шагов
34
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2020
13
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – июнь 2020
9
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550 Tomahawk
40
Мое мнение о кулере GELID Phantom - лучший выбор экономного энтузиаста, или модель без конкурентов, но с одним недостатком
67
Еще 13 треш-шутеров игр на лето 2020 для слабых ПК
2
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Menace Saturn FRGB
3

Сейчас обсуждают

Андрей Струков
16:35
Что за бред на 20 все эти жесты присутствовали и на 9 андройде
5 смартфонов Huawei и Honor получили прошивку EMUI 10.1 и Magic UI 3.1 с новыми функциями
Я - Константин
16:33
я так понимаю, что вы продвинутый юзер и не ИТ ни разу особенно ни разу не занимались сопровождением пользователей ;) как сколько нам открытий чудных, кстати самые трудные - это продвинутые 'pdthb. ко...
Берем Windows 10 под полный контроль за пять простых шагов
Artem Vladimirovich
16:29
фризиш тупиш лагаеш это ты!
AMD дарит к процессорам Ryzen 7 и Ryzen 9 игру Assassin's Creed: Valhalla стоимостью 50 долларов
Sh1rk0
16:28
И 51% акций оверклокерс.ру
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Menace Saturn FRGB
D3m0n
16:26
Не из прайса, а из конкретной проплатившей шараги.
Выясняем, сколько будет стоить ПК на Ryzen 5 3600 и GeForce GTX 1660 SUPER при цене доллара в 80, 100 и 120 рублей
WhiteNoisE
16:24
я тоже из Беларуси. Купил себе Logitech G15 за 100$ когда ЗП была 250$ До сих пор работает. А первый комп собрал из китайского шлака по переферии, оптическая мышь Dialog и ноунейм клава, и клава стёрт...
Обзор дешевых клавиатур и мышей с разборкой и картинками
Evgenius Sol
16:23
Пора россию в нвидию переименовать
Во время пандемии NVIDIA ускорила индексацию зарплат сотрудников
Dron
16:22
Натестировали? Глянь на серийник райзена. Это обычный R5 3600
Бюджетный Core i5-1040 обходит производительный Ryzen 5 3600XT в новом тестировании Teclab
Sayros
16:21
жалею, что у меня ВК не AMD...
AMD выпускает бета-драйвер, позволяющий аппаратно ускорять планирование GPU в Windows 10: тесты показывают умеренный прирост производительности
ProActive
16:21
Вы знаете, я скорее бы занялся этим [оптимизацией и твиками]на работе, где от скорости моего компьютера подчас что то зависит. Вдобавок, там обычный офисный гиперпень и, возможно, твики чем то помогут...
Берем Windows 10 под полный контроль за пять простых шагов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем