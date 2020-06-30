17 смартфонов Xiaomi 2019–2020 годов уже получили стабильную MIUI 12 на Android 10
Несколько дней назад стало известно, что для 42 смартфонов Xiaomi стартовала рассылка новой прошивки MIUI 12. Точных сроков, когда бета-версия превратится в полноценный релиз, нет. Жители Китая и Индии уже начали получать на свои устройства новое обновление. Между тем массовостью пока не пахнет. Всё дело в том, что китайская компания стремиться минимизировать количество ошибок, рассылая прошивку случайным пользователям в очень ограниченном количестве. Все 42 аппарата принадлежат ко второй волне. Как сообщается, среди них есть такие, кто уже получит стабильную MIUI 12.
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Всего таких аппаратов 17. Политика компании такова, что первыми релиз могут увидеть жители материкового Китая и Индии. Отметим, что большая часть из этих 17 устройств там уже имеют финальную версию MIUI 12. К сожалению, европейским пользователям придётся подождать. Выход новой прошивки в России также намечен на ближайшее время, но пока не закреплён за конкретной датой.
Больше информации вы можете узнать в таблице. Там указаны аппараты, на которые вышла прошивка, а также страна, где проходит её финальная рассылка. Стоит помнить, что если у вас смартфон, предназначенный для китайского рынка, то шанс получить прошивку велик, однако она может оказаться на английском языке. Что до всех остальных, то Xiaomi распространяет либо глобальную версию, либо региональную.
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