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24 июня Xiaomi начала рассылку глобальной версии MIUI 12 для следующих аппаратов первой волны: Mi 9T/Mi 9T Pro, Redmi K20/Redmi K20 Pro, и Mi 9. Отметим, что это уже финальная версия, но пока она поступает на ограниченное число случайных телефонов. Компания стремиться избежать массовых проблем, поэтому планирует распространение прошивки в несколько этапов. Сообщается, что в ближайшие дни всё больше смартфонов начнут обновляться до новой MIUI 12 на Android 10.

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С одной стороны, это очень позитивная информация. С другой – десятки телефонов всё ещё находятся в стадии бета-теста. Xiaomi сообщает, что уже в сегодня началась рассылка последней версии MIUI 12 для устройств второй волны. На самом деле таких телефонов очень много. По официальным данных их насчитывается 42 модели, среди которых все самые популярные устройства последних двух лет.

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С полным списком можно ознакомиться на изображении выше. Обратите внимание, если по каким-либо причинам вы не нашли свой смартфон в списке – не отчаивайтесь. Будет и третья волна, куда войдут ещё несколько десятков аппаратов. Уточним, что сегодня началась рассылка стабильной версии, которая пока не является глобальной. В первую очередь её по воздуху начнут получить владельцы китайских телефонов. Скорее всего она будет доступна только на английском языке. Точных сроков появления новой MIUI 12 на глобальном уровне не называется, так же как неизвестно, какие телефоны получат её первыми.