Бюджетный Core i5-1040 обходит производительный Ryzen 5 3600XT в новом тестировании Teclab
О процессорах Ryzen Matisse Refresh было сказано достаточно. Ориентировочные сведения указывают, что они должны оказаться на 5-8% быстрее обычных версий за счёт увеличенных тактовых частот. Между тем согласно последним тестам канала Teclab, всё может оказаться не так радужно, как предполагалось.
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Ниже представлены результаты тестирования 6-ядерного Ryzen 5 3600XT против 6-ядерного Core i5-10400. Стоит отметить, что модель от Intel стоит на 50 долларов дешевле, что делает её более заманчивым предложением. При этом чип от AMD сможет похвастать большей на 200 МГц тактовой частотой. Важно понимать, что результаты тестирования довольно спорные и вступают в противоречие со всем, что мы видели ранее. Мало того, даже бюджетный Ryzen 3 3300X в игровых тестах всего лишь немного уступает модели Core i5-10400F. Оставим полученные результаты на совести ребят с канала Teclab.
Тестовый стенд
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Assassin's Creed Odyssey
Borderlands 3
Far Cry 5
Как видите противостояние окончилось победой Core i5-10400. Разрыв незначительный, но он есть и вполне может порадовать фанатов синей команды. Отметим, что данные могут быть ошибочны, а выше мы уже отмечали сомнительность подобных результатов. Переходить на канал Teclab нет смысла, если вы не умеете разговаривать на китайском языке. Ниже можно ознакомиться с более правдоподобными результатами от команды Benchmark.
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