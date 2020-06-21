Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Главные баталии между фанатами Intel и AMD всегда касаются наиболее производительных процессоров. Обе команды спорят, какую модель стоит назвать оптимальной как для игр, так и рабочих задач, приводя сотни доводов и комментариев. Казалось бы, нижний ценовой сегмент более прост. Там всего несколько процессоров, выбрать из которых фаворита не так уж и сложно. На деле же у покупателей снова неразрешимые вопросы.

анонсы и реклама Новый 18 ядерник 10980 в Ситилинке Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> 9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Сегодня мы изучим противостояние двух бюджетных представителей обоих производителей. Каждый из них должен получить отличные продажи. Стоит отметить, что сравнение не совсем корректное. Представитель Intel стоит на 60-70 долларов дороже в рознице. Кроме того, AMD Ryzen 3 3300X имеет только 4 ядра и 8 потоков, против 6-ядерного 12-поточного Core i5-10400F. В данном тестировании ребята из популярного Ютуб-канала Benchmark решили выяснить, какой из двух процессоров может считаться наиболее оптимальным выбором для бюджетного геймера в 2020 году.

реклама

Перед вами таблица, которая даёт понять, что 6-ядерный Core i5-10400F превосходит своего соперника примерно на 10 fps в среднем во всех играх. Здесь стоит учитывать, что в тесте использовалась производительная GeForce RTX 2080 Ti, а значит с менее быстрой видеокартой результаты будут не так различаться. Кроме того, процессор Intel был установлен на материнскую плату на чипсете Z490, цена на которую стартует с 300 долларов, что выглядит нереалистично для бюджетной сборки. Это значит, что значительной разницы между процессорами в играх нет. Единственное, что стоит помнить, следующее поколение игр может потребовать от вас больше чем 4 ядра.

реклама



