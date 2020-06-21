Выбираем лучший бюджетный процессор 2020 года – AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i5-10400F по мнению Benchmark
Главные баталии между фанатами Intel и AMD всегда касаются наиболее производительных процессоров. Обе команды спорят, какую модель стоит назвать оптимальной как для игр, так и рабочих задач, приводя сотни доводов и комментариев. Казалось бы, нижний ценовой сегмент более прост. Там всего несколько процессоров, выбрать из которых фаворита не так уж и сложно. На деле же у покупателей снова неразрешимые вопросы.
Сегодня мы изучим противостояние двух бюджетных представителей обоих производителей. Каждый из них должен получить отличные продажи. Стоит отметить, что сравнение не совсем корректное. Представитель Intel стоит на 60-70 долларов дороже в рознице. Кроме того, AMD Ryzen 3 3300X имеет только 4 ядра и 8 потоков, против 6-ядерного 12-поточного Core i5-10400F. В данном тестировании ребята из популярного Ютуб-канала Benchmark решили выяснить, какой из двух процессоров может считаться наиболее оптимальным выбором для бюджетного геймера в 2020 году.
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Перед вами таблица, которая даёт понять, что 6-ядерный Core i5-10400F превосходит своего соперника примерно на 10 fps в среднем во всех играх. Здесь стоит учитывать, что в тесте использовалась производительная GeForce RTX 2080 Ti, а значит с менее быстрой видеокартой результаты будут не так различаться. Кроме того, процессор Intel был установлен на материнскую плату на чипсете Z490, цена на которую стартует с 300 долларов, что выглядит нереалистично для бюджетной сборки. Это значит, что значительной разницы между процессорами в играх нет. Единственное, что стоит помнить, следующее поколение игр может потребовать от вас больше чем 4 ядра.
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