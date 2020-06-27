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Время от времени выходят смартфоны, на которые ориентируются десятки производителей в попытке получить наиболее технологичный гаджет. Именно таким смартфоном стал HUAWEI P30. Это первый телефон, который поднял мобильную фотографию на невероятный уровень. Для своего времени 40 Мп камера с диафрагмой F/1.80 стала действительно революционной. Что любопытно, даже сегодня он делает снимки куда лучше многих конкурентов.

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По словам представителей HUAWEI, весь секрет во встроенном ИИ, который во многом определяет то, как будет выглядеть фотография после спуска затвора. Этим качеством смартфон обязан флагманскому процессору HiSilicon Kirin 980, который ещё долго будет оставаться актуальным.

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