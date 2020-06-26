Официальная российская цена на Xiaomi Redmi Note 8 4/64 снизилась до 9 000 рублей – самое лучшее предложение на рынке
Xiaomi Redmi Note 8 является универсальным аппаратом. Он получил мощную камеру на 48 Мп с ИИ, способную делать отличные снимки, быстрый процессор и качественный дисплей. Долгое время цена на него стартовала с 13 тысяч рублей, что даже за такую сумму делало его одним из наиболее востребованных телефонов на рынке. Сейчас же во многих магазинах идут распродажи. Стандартная цена на него составляет 11 тысяч рублей. Смартфоны расходятся, как горячие пирожки. Ещё дальше пошла МТС, сделавшая по-настоящему щедрую скидку.
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Сегодня новенький Xiaomi Redmi Note 8 можно взять за 8 990 рублей. Давайте считать: 10 990 рублей – его стандартная цена, плюс магазин даёт скидку ещё 2 000 рублей по специальному промокоду: HOME27. Если внимательно изучить предложения, то теперь это самая низкая цена на рынке. Ни у кого нет ничего подобного, даже у серых дилеров.
Важно учитывать, что это цена на версию с 4-мя гигабайтами оперативной памяти и накопителем на 64 Гб. Сколько продлится акция, неизвестно. Дополнительно укажем, что теперь модель 4/64 стоит дешевле, чем 3/32. Самое время купить новенький Redmi Note 8. Ссылка на сам товар здесь. Также вы можете самостоятельно сравнить цены по ссылке.
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