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Большинство пользователей выбирает процессор исходя из личного опыта и советов знакомых и только некоторые основываются на информации, прочитанной в интернете. Мало того, большая часть считает бренд Intel значительнее, чем AMD, что в конечном итоге и определяет высокие продажи процессоров Intel Core.

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Спорить о том, кто делает процессоры лучше, бесполезно. У каждой из сторон есть свои аргументы. Кроме того, ни одна из сторон не желает слушать другую точку зрения. Однако, бывает и так, когда происходит манипуляция фактами, когда та или иная сторона видит официальные тесты, разочаровываясь в своём выборе только потому, что производитель сознательно пошёл на подлог. Именно о таком случае пойдёт сегодня речь.

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Всё просто, Intel уличили в манипуляции фактами. Вполне возможно, что это маркетинговая ошибка, но в таком случае возникают вопросы к составителям сравненительной таблицы. На графике можно увидеть сравнение двух ноутбуков с процессорами: Core i7-10750H и Ryzen 9 4900HS. При этом устройство на базе чипов Intel оказывается дешевле и быстрее. После некоторого анализа ситуации выяснилось, что ноутбук на процессоре AMD – ASUS Zephyrus G14, представляет собой энергоэффективное решение с видеокартой на 60 Вт TDP, в то время как лэптоп Intel имеет графический чип на 90 Вт TDP.

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Мало того, ноутбук на процессоре Ryzen 9 4900HS тоньше и способен продержаться от батареи гораздо дольше. Неизвестно, будет ли ошибка исправлена или нет, но неприятный осадок остался.