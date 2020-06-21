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Осенью нас ждёт выход нового поколения видеокарт NVIDIA на архитектуре Ampere. Время от времени мы получаем утечки, которые позволяют сделать ранние выводы о производительности будущих флагманов линейки RTX 3000. Также у нас есть несколько подтверждений уже озвученных ранее технических характеристик чипа GA102, на котором будут построены флагманские модели. Сегодня у нас есть наиболее правдоподобные сведения, поскольку они получены из теста 3DMark Time Spy.

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Как видите, неизвестный GPU на базе чипа GA102 оказался на 30% быстрее стоковой видеокарты GeForce RTX 2080 Ti FE. Эта референсная модель от самой NVIDIA, а значит она не является самой быстрой в линейке. Это отлично видно из графика, на котором новинка, предположительно GeForce RTX 3080 или RTX 3080 Ti, оказалась медленнее разогнанной карты от EVGA.

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Справедливости ради отметим, что данная модель является одной из самых быстрых на рынке. Хотя мы понимаем, что наши читатели ждали далеко не таких результатов. Эксперты полагают, что мы имеем дело с ранним инженерным вариантом, который может стать быстрее на финальных этапах. Кроме того, считается, что перед нами может быть младшая модель из трёх флагманов – RTX 3080, в то время как старшая сможет предложить 40-50% прирост производительности по сравнению с RTX 2080 Ti FE. Кроме того, есть ещё RTX 3090, которая, предположительно, получит 24 Гб памяти и шину на 384 бита.

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