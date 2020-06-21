Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti может оказаться медленнее некоторых моделей GeForce RTX 2080 Ti
Осенью нас ждёт выход нового поколения видеокарт NVIDIA на архитектуре Ampere. Время от времени мы получаем утечки, которые позволяют сделать ранние выводы о производительности будущих флагманов линейки RTX 3000. Также у нас есть несколько подтверждений уже озвученных ранее технических характеристик чипа GA102, на котором будут построены флагманские модели. Сегодня у нас есть наиболее правдоподобные сведения, поскольку они получены из теста 3DMark Time Spy.
Как видите, неизвестный GPU на базе чипа GA102 оказался на 30% быстрее стоковой видеокарты GeForce RTX 2080 Ti FE. Эта референсная модель от самой NVIDIA, а значит она не является самой быстрой в линейке. Это отлично видно из графика, на котором новинка, предположительно GeForce RTX 3080 или RTX 3080 Ti, оказалась медленнее разогнанной карты от EVGA.
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Справедливости ради отметим, что данная модель является одной из самых быстрых на рынке. Хотя мы понимаем, что наши читатели ждали далеко не таких результатов. Эксперты полагают, что мы имеем дело с ранним инженерным вариантом, который может стать быстрее на финальных этапах. Кроме того, считается, что перед нами может быть младшая модель из трёх флагманов – RTX 3080, в то время как старшая сможет предложить 40-50% прирост производительности по сравнению с RTX 2080 Ti FE. Кроме того, есть ещё RTX 3090, которая, предположительно, получит 24 Гб памяти и шину на 384 бита.
рекламаP.S. Посмотреть фанатские теории и больше информации о новых видеокартах можно здесь, либо ниже в таблице.
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