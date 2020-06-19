Спецификации видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3090/3080 Ti были подтверждены сайтом Videocardz
Начало продаж нового поколения видеокарт GeForce RTX запланировано на осень текущего года. Сегодня мы уже публиковали таблицу, в которой остановились на всех этапах разработки и производства графических чипов от NVIDIA. Что до технических характеристик, то всё ещё есть сомнения, какой источник считать наиболее верным. В данном материале мы изучим ещё одну партию подобных слухов, которая подтвердила одну из ключевых утечек.
Согласно новой информации, видеокарты RTX 3090/3080 Ti могут быть вариантами одной модели с той лишь разницей, что производитель не определился с окончательным названием. Карта будет основана на GPU GA102 и получит 5 248 ядер и 12 Гб памяти, работающей на 384 битной шине. Более производительная модель будет представлена картой RTX TITAN Ampere, которая получит 24 Гб памяти.
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Что любопытно, даже модель RTX 3080 будет основана на флагманской GPU GA102, которая, как принято в таких случаях, окажется слегка урезанным вариантом старших моделей. Предсказать уровень производительности будущих видеокарт пока никто из крупных экспертов не берётся. Отметим, что флагманская RTX 3090 получит на 20% больше ядер, чем текущая видеокарта RTX 2080 Ti. С учётом новой архитектуры и уменьшенного техпроцесса можно ждать действительно впечатляющих показателей.
рекламаЕсли вас интересуют фанатские теории, то можно посмотреть таблицу ниже, на которой всё расставлено по полочкам. Отметим, что эта информация полностью подтверждает предыдущие утечки, что позволяет надеяться на то, что перед нами финальные спецификации флагманской линейки будущих видеокарт.
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