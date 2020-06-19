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Начало продаж нового поколения видеокарт GeForce RTX запланировано на осень текущего года. Сегодня мы уже публиковали таблицу, в которой остановились на всех этапах разработки и производства графических чипов от NVIDIA. Что до технических характеристик, то всё ещё есть сомнения, какой источник считать наиболее верным. В данном материале мы изучим ещё одну партию подобных слухов, которая подтвердила одну из ключевых утечек.

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Согласно новой информации, видеокарты RTX 3090/3080 Ti могут быть вариантами одной модели с той лишь разницей, что производитель не определился с окончательным названием. Карта будет основана на GPU GA102 и получит 5 248 ядер и 12 Гб памяти, работающей на 384 битной шине. Более производительная модель будет представлена картой RTX TITAN Ampere, которая получит 24 Гб памяти.

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Что любопытно, даже модель RTX 3080 будет основана на флагманской GPU GA102, которая, как принято в таких случаях, окажется слегка урезанным вариантом старших моделей. Предсказать уровень производительности будущих видеокарт пока никто из крупных экспертов не берётся. Отметим, что флагманская RTX 3090 получит на 20% больше ядер, чем текущая видеокарта RTX 2080 Ti. С учётом новой архитектуры и уменьшенного техпроцесса можно ждать действительно впечатляющих показателей.

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