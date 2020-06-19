Стали известны точные сроки производства и начала продаж видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090
Наши читатели всегда с интересом читают новости о видеокартах следующего поколения. Особо привлекательными считаются флагманы. В этот раз ситуация очень странная. Судя по последним утечкам, NVIDIA готовит по-настоящему мощную карту – GeForce RTX 3090, которая может получить до 24 Гб памяти, работающей на тактовой частоте 21 000 МГц. Кроме того, сообщается о необычной конструкции платы, которая получит отдельный сопроцессор для RT-ядер, что позволит увеличить производительность и снизить потребление энергии.
Совсем недавно появились слухи, согласно которым новый флагман поступит в продажу осенью текущего года. Аналитики отнеслись к подобным заявлениям с подозрением. Новое подтверждение не только позволяет убедиться в правдивости слухов, но и изучить весь процесс в подробностях.
- Апрель-май – ОЕМ-партнёры NVIDIA сообщают о готовности всех компонентов для будущих видеокарт.
- Июнь – выход первых инженерных продуктов и их полномасштабное тестирование партнёрами. На этом этапе компании смогут разработать уникальный дизайн, а также сделать замечания, которые могут быть учтены на финальных стадиях.
- Июль – производство первых готовых образцов. Передача предрелизных версий видеокарт регуляторам и партнёрам. Подготовка производственных линий к массовому выпуску продукции.
- Август – массовое производство графических чипов нового поколения. Выпуск финальной версии BIOS для партнёров.
- Сентябрь – презентация нового поколения.
- Октябрь-ноябрь – начало продаж.
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P.S. Важно учитывать, что первыми всегда выходят флагманские модели, поэтому, скорее всего, вначале мы увидим видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3090
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