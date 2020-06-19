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Разработка MIUI 12 для смартфонов Xiaomi Redmi Note 8 и Redmi Note 7 остановлена

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После одного из недавних сообщений Xiaomi стало известно, что компания приостанавливает разработку прошивки MIUI 12 для значительного количества устройств. По прошествии нескольких дней выяснилось, что большая часть флагманских моделей продолжит получать обновления, ускорив тестирование перехода наиболее знаковых моделей на последнюю версию оболочки. Однако, как это часто бывает, не все смартфоны находятся в равных условиях.

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Для владельцев телефонов Redmi Note 8 и Redmi Note 7 есть две новости:

  • Выпуск MIUI 12 для этих аппаратов действительно остановлен
  • Случилось это потому, что было принято решение о переводе обеих моделей на Android 10

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Таким образом, в ближайшее время владельцы популярных моделей получат самую новую версию мобильной операционной системы, а уже после в одной из волн смогут рассчитывать на MIUI 12. Это также значит, что Redmi Note 8 и Redmi Note 7 ещё как минимум месяц (по самым оптимистичным подсчётам, и речь идёт о бета-версии) будут оставаться на устаревшей MIUI 11.

Стоит отметить, что иногда позиция Xiaomi не поддаётся логике. Новую прошивку MIUI 12 получит целый ряд устройство 2017 год, в то время как мегапопулярные Redmi Note 8 и Redmi Note 7 останутся на предыдущей версии оболочки. Есть мнение, что новая задержка связана с эпидемией коронавируса, однако у нас уже есть пример того, как смартфон 2019 года вообще может лишиться MIUI 12 на Android 10. 

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