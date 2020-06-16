Выпуск новых версий MIUI 12 для смартфонов Xiaomi приостановлен
Последние несколько недель продолжается тестирование оболочки MIUI 12 на нескольких смартфонах Xiaomi. Судя по тому, как быстро сменяются версии, а также малом количестве ошибок, уже в конце июня несколько популярных устройств должны были получить прошивку в первой волне. Как стало известно, обновление приостановлено, а прошивка отозвана.
Производитель не уточняет, сославшись на некие проблемы со стабильностью. Пострадали абсолютно все телефоны: Mi 9, Mi 10 Lite, Mi 10 Mi 9Т и многие другие. Мало того, из-за неназванных проблем с Android 10, приостановлена или получит значительную задержку разработка MIUI 12 для целого ряда устройств: Redmi Note 8, Mi CC9e и других.
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Xiaomi уточняет, что разработка оболочки для основных устройств продолжится через 3 недели. Другим придётся ждать ещё дольше. Информация неприятная и настораживающая. Особенно для тех, кто пользуется еженедельными стабилками, которые могут содержать неназванную уязвимость. Со своей стороны хотим отметить, что не советуем вам использовать непроверенные прошивки. Они могут содержать уязвимости, которые известны узкому кругу лиц, что вполне может обернуться потерей денег на банковском счёте или передачи личной информации третьим лицам.
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