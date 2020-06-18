Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Xiaomi уже несколько лет придерживается определённого цикла обновления своих гаджетов. Точных сроков нет, поскольку иногда обновления прилетают даже на устройства, которым 4 и больше лет. Однако бывают и досадные неожиданности, которые могут стать причиной того, что даже относительно новый телефон не получит доступа к ожидаемым прошивкам и обновлениям мобильной ОС Android.

анонсы и реклама Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Обвал цен на RTX 2080 SUPER <b>9900К дешевле всего в Регарде</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже i5 10500 - Ситилинк рушит цену 9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Судя по всему, именно такая ситуация случилась с популярным Xiaomi Redmi 7. Аппарат вышел сбалансированным и получил очень привлекательную цену. В конце 2019 года он получил последнюю версию MIUI 11, а пользователи ждали скорого выхода на устройство новой версии Android 10. Эпидемия коронавируса значительно передвинула сроки, в итоге Xiaomi перестала информировать о том, когда данная модель получит новую прошивку.

реклама

Как сообщается, недавно вышло последнее обновление, которое снова не принесло переход на новую Android 10. Предположительно, последняя версия ОС должна выйти на это устройство вместе с MIUI 12, но и здесь всё туманно. Недавно мы приводили список устройств, которые получат последнюю версию оболочки в первых двух волнах. Так вот, Redmi 7 среди них нет. Скептики полагают, что аппарат и вовсе может лишиться возможности обновления до новой прошивки и ОС.