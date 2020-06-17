30 смартфонов Xiaomi 2017-2020 годов получили самую новую версию прошивки MIUI 12
Новые версии популярной прошивки MIUI 12 появляются с завидной стабильностью. Сегодня была выпущена последняя версия китайской оболочки для 30 популярных смартфонов Xiaomi. В число счастливчиков попали как давно забытые Mi Note 3 и Mi 6, так и новички типа Mi 10 Pro. С полным списком можно ознакомиться на изображении ниже.
Важно отметить, что, скачав данную прошивку, вы получите стабильную бета-версию, которая предназначена для внутреннего тестирования. Несмотря на то, что она стабильна, там может не быть русского языка и сервисов Google. Между тем, данное правило работает не для всех прошивок. Где-то есть множество дополнительных языков и полнофункциональный магазин приложений.
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Производитель также просит обратить внимание на то, что после установки одной из версий прошивки вы не сможете получать обновления по воздуху, а значит всё равно придётся в ручном режиме устанавливать глобальную версию. Между тем, если вы просто хотите попробовать новые функции, и знаете, как вернуться на предыдущую версию, то ищите свой смартфон в таблице по ссылке.
рекламаНапомним, это не полный список устройств, которые должны получить MIUI 12. Обновление будет идти в несколько этапов. Перед нами первая и вторая волны. В таблице по ссылке 31 смартфон. Версия для Redmi Note 5 / Redmi Note 5 Pro была добавлена уже после того, как данный материал был готов.
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