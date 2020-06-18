В процессорах AMD Ryzen найдена критическая уязвимость – под угрозой чипы 2016-2019 годов выпуска
Тем, что в процессорах Intel постоянно находят уязвимости, уже никого не удивишь. Пользователи привыкли к заплаткам от Microsoft, которые время от времени несут некоторое замедление работы операционной системы Windows 10. Иногда кажется, что процессорах AMD всё идеально. Как выяснилось, дыры есть везде.
Некоторые аналитики полагают, что большое количество известных дыр в процессорах Intel связано с тем, что их (процессоров) просто больше на рынке. Кроме того, безопасность важна прежде всего в масштабах больших серверов. А, как известно, синим принадлежит подавляющая часть этого рынка. Возможно, с ростом продаж процессоров AMD, мы увидим уязвимости и в красных чипах.
рекламаПервая ласточка уже здесь. Сообщается об уязвимости SMM Callout Privilege, которая связана с дырой в микрокоде AGESA. AMD утверждает, что проблема затронула только гибридные процессоры 2016-2019 годов и не отразилась на настольных чипах. Заплатка будет выпущена в конце июня. О том, что кто-либо уже пользуется данной дырой, не сообщается, так же как и о том, повлияет ли залатывание дыр на снижение производительность процессоров. Точные сроки появления заплатки в BIOS материнских плат тех и иных производителей будут объявлены позднее.
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