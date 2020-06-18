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Тем, что в процессорах Intel постоянно находят уязвимости, уже никого не удивишь. Пользователи привыкли к заплаткам от Microsoft, которые время от времени несут некоторое замедление работы операционной системы Windows 10. Иногда кажется, что процессорах AMD всё идеально. Как выяснилось, дыры есть везде.

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Некоторые аналитики полагают, что большое количество известных дыр в процессорах Intel связано с тем, что их (процессоров) просто больше на рынке. Кроме того, безопасность важна прежде всего в масштабах больших серверов. А, как известно, синим принадлежит подавляющая часть этого рынка. Возможно, с ростом продаж процессоров AMD, мы увидим уязвимости и в красных чипах.

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