Intel признала существование новой критической уязвимости в процессорах Core 10-го поколения
В настоящий день в процессорах Intel найдено несколько критических уязвимостей. Microsoft не устаёт выпускать заплатки, которые позволяют пользователям Windows 10 чувствовать себя защищёнными. Это изрядно замедляет производительность, но, похоже, к подобным неожиданностям все уже давно привыкли.
Совсем недавно вышли новые процессоры Intel Core 10-го поколения, в которых тут же были найдены новые дыры. Стоит отметить, что эксплойт прекрасно справляется и с процессорами предыдущих поколений. Именно поэтому проблема выглядит действительно масштабно.
рекламаНе вдаваясь в сложные технически проблемы отметим, что дыра была найдена в одной из систем безопасности набора микросхем Intel, известной как ее Software Guard Extension (SGX). По логике, SGX должна повышать безопасность системы от различных модификаций и взлома. Нашедшие уязвимость команды программистов заявляют, что созданный эксплойт слишком сложен, и они не уверены, что кто-либо что-то подобное использует в дикой природе. Между тем, это не значит, что опасности нет. Intel уже подготовила заплатку, которая в скором времени будет включена в еженедельное обновление ОС. О том, замедляет ли заплатка процессор, не сообщается. Ознакомиться со списком уязвимых процессоров можно здесь.
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