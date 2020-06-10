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В настоящий день в процессорах Intel найдено несколько критических уязвимостей. Microsoft не устаёт выпускать заплатки, которые позволяют пользователям Windows 10 чувствовать себя защищёнными. Это изрядно замедляет производительность, но, похоже, к подобным неожиданностям все уже давно привыкли.

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Совсем недавно вышли новые процессоры Intel Core 10-го поколения, в которых тут же были найдены новые дыры. Стоит отметить, что эксплойт прекрасно справляется и с процессорами предыдущих поколений. Именно поэтому проблема выглядит действительно масштабно.

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