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О скором выходе обновлённых процессоров AMD Ryzen 3000-й серии – Matisse Refresh – известно почти всё. Так, мы знаем, что они принесут от 200 до 300 МГц в режиме буста, станут в целом эффективнее и будут бороться с новой серией Intel Core 10-го поколения как минимум полгода. В связи с этим укоренилось мнение, что Ryzen 7 3800XT, Ryzen 5 3600XT и Ryzen 9 3900XT позволят увеличить производительность в играх, что положительно скажется на имидже AMD, увеличив продажи компании. Сегодня появилась ещё более оптимистичная информация.

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Первое, что нужно знать, обновлённые процессоры станут энергоэффективнее. Речь идёт о 8-ядерном Ryzen 7 3800ХТ. У обычной модели штатная тактовая частота находится на уровне 4.2 ГГц, в то время как новинка – Ryzen 7 3800XT получит базовую частоту на уровне 3.9 ГГц. А самое главное: тактовая частота в режиме буста увеличится не на 200, а на 300 МГц – до невероятных 4.8 ГГц.

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Выше можно изучить результаты теста, в котором обновлённый Ryzen 7 3800XT набирает 10 373 балла. Если внимательно изучить производительность обычной версии, то преимущество кажется не таким большим, но достаточным для того, чтобы сравняться с флагманским Core i9 9900К. Мало того, по мнению экспертов, такое распределение тактовых частот и архитектурные оптимизации позволят многим геймерам достичь заветных 5 000 МГц на воздухе.