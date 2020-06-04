Обновлённый Ryzen 7 3800XT превзойдёт Core i9 9900К в играх и может стать первым процессором AMD, способным достичь 5 000 МГц на воздухе
О скором выходе обновлённых процессоров AMD Ryzen 3000-й серии – Matisse Refresh – известно почти всё. Так, мы знаем, что они принесут от 200 до 300 МГц в режиме буста, станут в целом эффективнее и будут бороться с новой серией Intel Core 10-го поколения как минимум полгода. В связи с этим укоренилось мнение, что Ryzen 7 3800XT, Ryzen 5 3600XT и Ryzen 9 3900XT позволят увеличить производительность в играх, что положительно скажется на имидже AMD, увеличив продажи компании. Сегодня появилась ещё более оптимистичная информация.
Первое, что нужно знать, обновлённые процессоры станут энергоэффективнее. Речь идёт о 8-ядерном Ryzen 7 3800ХТ. У обычной модели штатная тактовая частота находится на уровне 4.2 ГГц, в то время как новинка – Ryzen 7 3800XT получит базовую частоту на уровне 3.9 ГГц. А самое главное: тактовая частота в режиме буста увеличится не на 200, а на 300 МГц – до невероятных 4.8 ГГц.
реклама
реклама
Выше можно изучить результаты теста, в котором обновлённый Ryzen 7 3800XT набирает 10 373 балла. Если внимательно изучить производительность обычной версии, то преимущество кажется не таким большим, но достаточным для того, чтобы сравняться с флагманским Core i9 9900К. Мало того, по мнению экспертов, такое распределение тактовых частот и архитектурные оптимизации позволят многим геймерам достичь заветных 5 000 МГц на воздухе.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила