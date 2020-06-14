Уроки экономии от AMD – обновлённые процессоры Ryzen 7 3800XT и Ryzen 9 3900XT не получат штатный кулер, что значительно увеличит их стоимость для конечного покупателя
В начале июля в продажу должна поступить обновлённая линейка процессоров Ryzen – Matisse Refresh. Ожидания откровенно завышены, ведь высокие тактовые частоты теоретически должны обеспечить лучшую производительность в играх. Несмотря на приближение продаж, мы всё ещё видели слишком мало тестов. Последний, где Ryzen 7 3800XT в игре Ashes of the Singularity продемонстрировал 10% прирост по сравнению с обычной версией.
Согласно предварительным данным, благодаря повышенным тактовым частотам, новые процессоры получат возможность достичь в разгоне заветных 5 000 МГц. Долгое время оставалось загадкой, каким образом удастся выжать из архитектуры Zen 2 столько высокие показатели. Как выяснилось, дело будет не только в процессорах.
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Согласно слухам, младшая версия – Ryzen 5 3600ХТ получит штатный кулер с возможностью буста до 4.7 ГГц. А вот со старшими моделями все сложнее. Покупателям Ryzen 7 3800XT и Ryzen 9 3900XT придётся искать дополнительный кулер, ведь в комплекте его не будет. Нет никаких сомнений, что AMD будет предлагать более дорогие системы охлаждения, что сможет не только гарантировать стабильную работу на высоких тактовых частотах, но и даст шанс разогнать процессоры до 5 ГГц. О разработке дополнительного кулера для линейки Matisse Refresh ничего не известно. Несмотря на это в портфолио партнёров AMD достаточно мощных систем охлаждения, способных раскрыть весь потенциал быстрых процессоров. Вот только это несомненно увеличит их стоимость. Что любопытно, если ориентироваться на цены (399 и 499 долларов соответственно), то покупка обновлённой линейки уже не кажется такой отличной идеей, как это было ранее.
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