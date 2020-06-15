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Все мы знаем о чрезвычайно горячем нраве процессоров Intel Core 10-го поколения. Высокие тактовые частоты обходятся недёшево. Одной из уловок является новая технология PL Overclock, но и она не может считаться панацеей. Совсем другая ситуация в лагере красных. Текущее поколения процессоров Ryzen нельзя назвать холодным, но температуры там держатся на терпимом уровне. Как оказалось, ещё более впечатляющие показатели могут демонстрировать новые чипы Ryzen 4000-й серии – Renoir.

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Одни из мобильных процессоров – 4 ядерный Ryzen 3 4300U попал в руки любителям экспериментов, которые сняли с него кулер и начали гонять в тестах и программах. Обычно в таких условиях система даже не стартует, а здесь в течение 10 минут полностью лишённый теплоотвода чип работал вполне стабильно в тестах Cinebench R15, 3DMark TimeSpy и игре Crysis.

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Спустя 10 минут процессор всё-таки начал сбрасывать тактовые частоты до дефолтных, но система всё равно работала стабильно. В этой ситуации будет любопытно взглянуть на настольные процессоры Ryzen 4000-й серии. Насколько они окажутся холодными, если их младшие версии демонстрируют подобные чудеса.