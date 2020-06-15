Использование функции разгона на недорогой материнской плате MSI B460M Mortar позволяет получить бесплатный прирост производительности в 35% на процессорах Intel
Многие наши читатели с непониманием относятся к новой технологии, которую взяли на вооружение несколько производителей материнских плат. PL Overclock имеет простое предназначение – она помогает удерживать тактовые частоты на максималках, обеспечивая приемлемые температуры при нулевом троттлинге. Для придания значимости производители материнских плат называют данную технологию разгоном.
К данному заявлению производителей материнских плат можно относиться с радостью, клеймить позором или игнорировать. Суть в том, что обычные пользователи действительно увидят значительный прирост производительности. О чём сегодня мы и поговорим.
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Для тестирования была взята одна из самых бюджетных материнских плат – MSI B460M Mortar, которая стоит всего 100 долларов и процессор Intel Core i9-10900. Методика тестирования и промежуточные результаты доступны по ссылке в оригинальном материале. Мы же, со своей стороны, отметим, что разница в производительности между стандартными настройками от Intel и функцией PL Overclock огромна.
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Нельзя не отметить, что происходит повышение TDP, но даже недорогая материнская плата способна обеспечить стабильную работу на максимальных тактовых частотах так, что тактовые частоты 4.4-4.6 ГГц становятся постоянными для ресурсоёмких приложений. Отметим, что использование данной функции способно увеличить производительности на 35%, что является очень серьёзным результатом для долговременной работы.
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