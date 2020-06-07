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Совсем недавно Microsoft приступила к развёртыванию последней версии своей настольной операционной системы Windows 10 за номером 2004. Буквально на следующий день появилась информация о критических проблемах, которые появились у владельцев видеокарт Nvidia. В итоге софтверный гигант приостановил обновление, попросив всех пользователей не пытаться получить новую версию через специальное ПО.

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Нет никаких сомнений, что вскоре ситуация будет решена. Можно было бы сказать, что это портит репутацию компании, однако, мы бы скорее удивились отсутствию ошибок, чем новым проблемам. Всё в полном порядке и идёт согласно графику. Именно поэтому мы приступим к изучению того, что нам готовит Microsoft в следующих обновлениях.

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Следующая версия за номером 20H2 выйдет в конце текущего года. Уже сейчас известно, что она значительно улучшит производительность диска, на котором установлена ОС. Всё дело в том, что при уменьшении свободного объёма на диске «С» (при использовании SSD), снижается его производительность. Специально для этой цели стандартные программы для оптимизации и управления диском получат новые функции. Так, появится рекомендации по очистке, который будут основаны на ИИ, анализирующем ваш накопитель, позволяя найти наименее ценные для вас файлы.

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О версии 21H2 известно совсем мало. Есть все основания считать, что пользователи Windows 10 получат переработанное меню «Пуск», в частности Живые плитки станут менее навязчивыми и со временем полностью исчезнут. Относительно этого Panos Panay заявил, что планирует повысить функциональность меню «Пуск», сделав его современным и интуитивным. Что это значит, неизвестно. Будем надеяться, что руководство Microsoft читает отзывы на своих же форумах, где тысячи пользователей уже давно высказались на этот счёт.