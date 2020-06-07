Стали известны планы Microsoft на 2020-2021 год – значительное увеличение производительности Windows 10 и новое меню «Пуск»
Совсем недавно Microsoft приступила к развёртыванию последней версии своей настольной операционной системы Windows 10 за номером 2004. Буквально на следующий день появилась информация о критических проблемах, которые появились у владельцев видеокарт Nvidia. В итоге софтверный гигант приостановил обновление, попросив всех пользователей не пытаться получить новую версию через специальное ПО.
Нет никаких сомнений, что вскоре ситуация будет решена. Можно было бы сказать, что это портит репутацию компании, однако, мы бы скорее удивились отсутствию ошибок, чем новым проблемам. Всё в полном порядке и идёт согласно графику. Именно поэтому мы приступим к изучению того, что нам готовит Microsoft в следующих обновлениях.
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Следующая версия за номером 20H2 выйдет в конце текущего года. Уже сейчас известно, что она значительно улучшит производительность диска, на котором установлена ОС. Всё дело в том, что при уменьшении свободного объёма на диске «С» (при использовании SSD), снижается его производительность. Специально для этой цели стандартные программы для оптимизации и управления диском получат новые функции. Так, появится рекомендации по очистке, который будут основаны на ИИ, анализирующем ваш накопитель, позволяя найти наименее ценные для вас файлы.
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О версии 21H2 известно совсем мало. Есть все основания считать, что пользователи Windows 10 получат переработанное меню «Пуск», в частности Живые плитки станут менее навязчивыми и со временем полностью исчезнут. Относительно этого Panos Panay заявил, что планирует повысить функциональность меню «Пуск», сделав его современным и интуитивным. Что это значит, неизвестно. Будем надеяться, что руководство Microsoft читает отзывы на своих же форумах, где тысячи пользователей уже давно высказались на этот счёт.
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