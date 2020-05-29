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Весной прошлого года вышло крупное обновление Windows 10 за номером 1903. Оно принесло множество мелких и крупных улучшений, которые ещё долго будут вспоминаться миллионам пользователям как страшный сон. Всё дело в том, что версия 1903 оказалась ужасно недоработанной. Огромное количество ошибок и багов, которые пришлось исправлять на протяжение полугода. После обновления 1909 ситуация стабилизировалась. Вчера началось распространение новой версии 2004. Не обошлось без проблем.

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Итак, в первый же день Microsoft не только рекомендует не устанавливать обновление на целом ряде компьютеров, но и приостановила его распространение на миллионах систем по всему миру. Пожалуй, это впервые за всю историю. Согласно данным самой Microsoft, Windows 10 используется на более чем 1 миллиарде устройств. Сколько из них пострадали в первой волне обновлений, не уточняется. Тем не менее, если ошибки были найдены в первый же день, остаётся только гадать, сколько их прошло незамеченными сквозь службу внутреннего тестирования.

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