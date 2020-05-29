Microsoft не рекомендует устанавливать новую версию Windows 10 – найдено не менее 10 критических проблем в первый же день
Весной прошлого года вышло крупное обновление Windows 10 за номером 1903. Оно принесло множество мелких и крупных улучшений, которые ещё долго будут вспоминаться миллионам пользователям как страшный сон. Всё дело в том, что версия 1903 оказалась ужасно недоработанной. Огромное количество ошибок и багов, которые пришлось исправлять на протяжение полугода. После обновления 1909 ситуация стабилизировалась. Вчера началось распространение новой версии 2004. Не обошлось без проблем.
Итак, в первый же день Microsoft не только рекомендует не устанавливать обновление на целом ряде компьютеров, но и приостановила его распространение на миллионах систем по всему миру. Пожалуй, это впервые за всю историю. Согласно данным самой Microsoft, Windows 10 используется на более чем 1 миллиарде устройств. Сколько из них пострадали в первой волне обновлений, не уточняется. Тем не менее, если ошибки были найдены в первый же день, остаётся только гадать, сколько их прошло незамеченными сквозь службу внутреннего тестирования.
рекламаЭксперты выражают крайнее разочарование. После того как один из руководящих постов занял Panos Panay, предполагалось, что он решит проблемы с критическими проблемами в обновлениях. Что же, видимо софтверный гигант будет снова заниматься правкой весь оставшийся год. Ни о какой стабильности и речи не идёт, а мы, как и большинство экспертов, рекомендуем вам несколько месяцев подождать. Судя по всему, даже в Microsoft не знают, что скрыто внутри нового Windows 10 № 2004. Полный список проблем читайте по ссылке.
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