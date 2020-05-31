Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Новое обновление Windows 10 привело к массовой критической ошибке у некоторых владельцев видеокарт Nvidia

для раздела Блоги
+
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3999р !
Новейший 10700K в Ситилинке
10400F за копейки в Регарде, жми
Новейший 10600K в Регарде
MSI Gaming 2080 Ti - цена упала на порядок
Новейший 10400F в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Несколько дней назад началось распространение нового обновления для операционной системы Windows 10. Буквально срезу же Microsoft попросила пользователей повременить с обновлением, сделав его недоступным для многих компьютеров. Всё дело в огромном количестве ошибок, которые обнаружились в первые же несколько часов. Как оказалось, одними ошибками не обошлось.

анонсы и реклама
Новейший 10700K в Регарде
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА
<b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке
2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать
Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Точной статистики обновления драйверов для видеокарт Nvidia нет. Это внутренняя информация, которой не хотят делиться с прессой. Именно поэтому мы не знаем, сколько пользователей оказалось под ударом. Как сообщает Microsoft, если вы используете драйвера для видеокарт ревизии 358.00 или старше, после обновления до Windows 10 за номером 2004 вы получите синий экран. 

реклама

Точно такая же ситуация с драйверами для некоторых звуковых карт. Конкретные модели не уточняются. Известно, что тем, кто не обновлял драйвера давно, не стоит и думать о новой версии Windows 10. В связи с этим Microsoft снова попросила тех, у кого на компьютере старые драйвера, не обновлять систему в ручном режиме. Софтверный гигант уже заблокировал автоматическое обновление для этих компьютеров и ищет решение проблемы. Особенно не рекомендуется использовать Media Creation Tool. После принудительного обновления через это приложения восстановить ОС до предыдущего состояния может быть уже невозможно. 

реклама

Проще всего обновить драйвера, однако для некоторых пользователей это невозможно по причине устаревших комплектующих. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
20
Обзор и тестирование SSD-накопителя Kingston SKC600/1024G объемом 1 Тбайт
38
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi)
49
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре F1 2018
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi
18
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
80
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX Vega 56 в связке с процессором Core i5-9400F
31
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490 Godlike
38
Встречаем новую платформу Intel LGA 1200 и тестируем материнскую плату ASUS ROG Maximus XII Formula на чипсете Z490
20
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
356

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
24 мая 2020 29
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
26 мая 2020 356
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
28 мая 2020 80
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
21 мая 2020 36
Битва процессоров: Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
25 мая 2020 30
Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0
23 мая 2020 122

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новые ревизии процессоров AMD Ryzen легко разгоняются до частот Matisse Refresh
241
AMD Ryzen Threadripper 3990X потерял 540 долларов и стал доступен по минимальной цене
19
Запускаем современные игры силами одного центрального процессора без видеокарты - тест возможностей софтверного рендера игр без видеоадаптера от канала Этот Компьютер
17
Выясняем, что важнее для игр – много ядер или высокая тактовая частота – 4-ядерный Ryzen 3 3300Х против 6-ядерного Ryzen 5 3500Х в тесте от Сhiphell
76
MSI рассказала, какие материнские платы будут совместимы с процессорами Ryzen 4000-й серии
40
Эксперты определили лучший бюджетный процессор для самой экономичной сборки ПК - тест Core i3-10100 против Ryzen 3 3300X и 3100 от Hardware Unboxed
127
Простой способ добавления трассировки лучей в любую игру на любой актуальной видеокарте – инструкция и пояснения для новичков
24
Цена на материнские платы для процессоров Intel Core 10-го поколения оказались в 2-3 раза ниже первой волны в российских магазинах
37
MSI возвращает до 7 000 рублей за покупку процессоров Intel Core 9-го поколения
45
К 2023 году Intel перейдёт на 7-нм техпроцесс и увеличит производительность процессоров на 80%. +25% в 2021 году и +50% в 2022 году
259
Процессор Intel Core i9-9900K лишится своей визитной карточки — упаковка в форме додекаэдра уходит в прошлое
43
Смотрим на цены новейших процессоров Intel 10-го поколения в российской рознице
126
Лиза Су гордится сотрудничеством с NVIDIA
60
Новая видеокарта AMD прошла сертификацию в Южной Корее
15
Графический процессор Xe DG1 протестирован в 3DMark - он быстрее, чем все интегрированные графические процессоры
27
Производители материнских плат используют нестабильные настройки для повышения производительности 10-ядерного процессора Intel Core i9 10900К
23
Первая дискретная видеокарта Intel Xe DG1 смогла обойти бюджетную GeForce GTX 950 производства 2015 года
18
Из-за Cyberpunk 2077 разработчикам Factorio пришлось передвинуть дату полноценного релиза своего проекта
10
Моддер превратил Half-Life Alyx в классический шутер без VR
15
На крупном турнире по Counter-Strike: Global Offensive победила команда читеров
12

Популярные статьи

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
20
Выбираем лучший из 18 браузеров для Windows 10
76
Мое мнение: пять самых удачных процессоров Intel
167
Обзор и тестирование SSD-накопителя Kingston SKC600/1024G объемом 1 Тбайт
38
NVIDIA A100 - технологические сложности производства
28
Серия флагманских смартфонов HONOR 30 официально представлена в России
+

Сейчас обсуждают

smaximaa
23:50
лишь в твоих влажных фантазиях)
Смотрим на цены новейших процессоров Intel 10-го поколения в российской рознице
zagoper
23:48
я уж думал она(10ка) наконец-то НЕ ВЫЙДЕТ!!!
Windows 10 ждут кардинальные изменения в дизайне и функционале в 2021 году
Евгений Санжаров
23:47
Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва — в Старые Васюки»
К 2023 году Intel перейдёт на 7-нм техпроцесс и увеличит производительность процессоров на 80%. +25% в 2021 году и +50% в 2022 году
Елисей Творимиров
23:47
Слабый аргумент. И о цене ни слова. А это решающий аспект - всегда был и будет.
Смотрим на цены новейших процессоров Intel 10-го поколения в российской рознице
Евгений Санжаров
23:46
Обещаю Обещать
К 2023 году Intel перейдёт на 7-нм техпроцесс и увеличит производительность процессоров на 80%. +25% в 2021 году и +50% в 2022 году
Елисей Творимиров
23:45
Не знаю. Но мне лично интересны магазины только без предоплаты. Чтобы сначала осмотреть товар, а потом оплатить.
Смотрим на цены новейших процессоров Intel 10-го поколения в российской рознице
nepranov
23:45
Лучше раз вложиться в Интел, чем каждый год в АМД.
Смотрим на цены новейших процессоров Intel 10-го поколения в российской рознице
Tyconcat
23:42
а рыгард типо не делает оО это рекламная статья
Смотрим на цены новейших процессоров Intel 10-го поколения в российской рознице
RussianNeoguy
23:42
А тебе челик по виду 55? Любишь завод свой и танки с пивком по вечерам на свежекупленном Тредриппере?
Смотрим на цены новейших процессоров Intel 10-го поколения в российской рознице
RussianNeoguy
23:41
Ух как горят красные гузки =)))
Смотрим на цены новейших процессоров Intel 10-го поколения в российской рознице
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем