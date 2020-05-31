Новое обновление Windows 10 привело к массовой критической ошибке у некоторых владельцев видеокарт Nvidia
Несколько дней назад началось распространение нового обновления для операционной системы Windows 10. Буквально срезу же Microsoft попросила пользователей повременить с обновлением, сделав его недоступным для многих компьютеров. Всё дело в огромном количестве ошибок, которые обнаружились в первые же несколько часов. Как оказалось, одними ошибками не обошлось.
Точной статистики обновления драйверов для видеокарт Nvidia нет. Это внутренняя информация, которой не хотят делиться с прессой. Именно поэтому мы не знаем, сколько пользователей оказалось под ударом. Как сообщает Microsoft, если вы используете драйвера для видеокарт ревизии 358.00 или старше, после обновления до Windows 10 за номером 2004 вы получите синий экран.
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Точно такая же ситуация с драйверами для некоторых звуковых карт. Конкретные модели не уточняются. Известно, что тем, кто не обновлял драйвера давно, не стоит и думать о новой версии Windows 10. В связи с этим Microsoft снова попросила тех, у кого на компьютере старые драйвера, не обновлять систему в ручном режиме. Софтверный гигант уже заблокировал автоматическое обновление для этих компьютеров и ищет решение проблемы. Особенно не рекомендуется использовать Media Creation Tool. После принудительного обновления через это приложения восстановить ОС до предыдущего состояния может быть уже невозможно.
рекламаПроще всего обновить драйвера, однако для некоторых пользователей это невозможно по причине устаревших комплектующих.
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