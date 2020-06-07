Процессоры Intel Core 11-го поколения Tiger Lake поступят в продажу летом 2020 года и получат 10-нм техпроцесс
Последние слухи упорно утверждают, что настольные процессоры Intel Core 11-го поколения Rocket Lake не выйдут до 2021 года. На данный момент нам известно, что флагманская модель получит 8 ядер и новую архитектуру Willow Cove, которая изначально разрабатывалась по нормам 10-нм техпроцесса. Одновременно с этим сообщается, что благодаря этому они получат IPC равный 25%.
Поскольку данные чипы ещё далеко, нас интересуют процессоры, которые выйдут уже этим летом. Это будут мобильные Tiger Lake, которые также позиционируются как 11-е поколение и выполнены по нормам 10-нм техпроцесса. Это будет уже второе поколение на 10-нм техпроцессе, что должно позволить Intel наладить их массовое производство.
рекламаИтак, первые ноутбуки на базе новых процессоров Tiger Lake поступят в продажу уже в 3 квартале. Intel уже начала рекламную компанию с рассылки любопытного комплекта, в котором находятся два семечка Lilium Tiger's Roar (тигровой лилии). Также там есть небольшое письмо следующего содержания: «Лето наступает, так же, как и наши процессоры».
рекламаНовая линейка будет состоять из следующих моделей: Tiger Lake-Y, Tiger Lake-H и Tiger Lake-U. Часть из них станет частью энергоэффективных ноутбуков, имея TDP на уровне 4.5-9 Вт. Другие – лягут в основу высокопроизводительных игровых систем и получат до 8 ядер и 16-потоков, а также поддержку быстрой памяти DDR4-3200/LPDDR4x 4266 и высокие тактовые частоты. Как уже было сказано выше, ожидать выхода подобных устройств стоит летом текущего года.
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