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В конце текущего года в продажу поступят игровые приставки следующего поколения. По официальным данным, Хbox Series Х получит производительность на уровне 12 TFLOP. Это меньше, чем флагманская GeForce RTX 2080 Ti, но больше, чем у любой другой видеокарты. Главный вопрос заключается в том: чем ответит на этот вызов NVIDIA, а также сколько видеокарт следующего поколения смогут показать производительность выше этих 12 TFLOP.

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Наиболее достоверные утечки говорят о том, что будущий флагман семейства – RTX 3080 Ti получит чип GA102 и сможет похвастать производительностью 18 TFLOP. Это будет большой и дорогой чип, ожидаемая стоимость которого может перевалить за 1 500 долларов. Именно поэтому нас интересуют мене дорогие модели. Одной из наиболее перспективных для массового геймера может стать RTX 3080. Новые данные подтверждают, что эта карта будет иметь не менее 15 TFLOP, поскольку эксперты предполагают, что нас ждёт прирост скорости на уровне 50%.

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Сегодня эта видеокарта уже засветилась в утечках. Предположительно она не только придёт на смену текущей RTX 2080, но и будет продаваться по такой же цене – 700 долларов. Что любопытно, если ранее предполагалось, что эта карта будет основана на чипе GA104, то теперь появились слухи о том, что она станет более производительной, основываясь на чипе GA103. Дополнительно указывается, что память GDDR6X в новой карте будет работать на уровне 21 Гбит/с.

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Важно помнить, что пока это всего лишь утечки, пусть даже и полученные из достоверных источников. Ясно, что для Дженсена Хуанга преодоление производительности в 12 TFLOP – дело принципа, вот только сможет ли он удержать цены на прежнем уровне, или нас снова ждёт большое подорожание. Если Big Navi от AMD не будет конкурентной, то новых ценовых рекордов не избежать.



