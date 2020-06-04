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В настоящий момент в продаже находятся десятки процессоров. Разобраться в том, какой из них лучше, а какой не заслуживает внимания, крайне сложно. Эксперты Techspot провели собственное расследование и прямо сейчас готовы нам рассказать, какой процессор стоит выбрать для игр, а на каком лучше работать в офисе. Приступим.

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Лучший процессор для геймеров: Intel Core i9-10900K или Core i5-10600K. Здесь всё дело в наполняемости денежными купюрами вашего кошелька. Оба процессора несомненно лучшие геймерские варианты на рынке. Разница в производительности между ними есть, но здесь главное выбрать подходящую материнскую плату и достойную видеокарту, ведь никому не хочется потратить все деньги на 10-ядерный флагман, оставшись наедине с медленной GeForce RTX 2060. Альтернатива всегда есть. Можно, например, взять Ryzen 7 3700X. Но мы ведь говорим о геймерах, а не о программистах или о тех, кто вынужден выжимать из своего компьютера последние соки в рендеринге и создании 3D-графики.

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Лучший бюджетный процессор: AMD Ryzen 3 3300X или Ryzen 5 3400G. У нас снова 2 варианта. Первый подойдёт для тех, кто планирует докупить дискретную видеокарту. Второй для совсем бюджетных геймеров, которые планируют играть в тетрис и разлаживать пасьянс с косынкой. В целом отличный выбор, который позволяет получить современную систему, но ждать от такой сборки чудес не стоит.

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Ryzen 7 или Ryzen 9. Когда дело заходит о разумном выборе, то предлагать что-то кроме процессоров Ryzen 3000-й серии просто глупо. Они немного уступают Intel в играх, но значительно превосходят в рабочих задачах. В конце концов, не все из наших читателей рождены миллионерами и могут себе позволить не работать. Именно здесь и вступают в игру чипы от AMD, которые славятся лучшим соотношением между ценой и производительностью.

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AMD Ryzen Threadripper 3990X. О чём здесь можно сказать? 64 яра, самый быстрый настольный процессор в природе. Лучший из лучших. Цена немного смущает, но это уже детали.

Универсальный процессор: AMD Ryzen 5 3600. Данный чип стоит уже меньше 180 долларов, а показывает себя на все 300. У него огромный потенциал и отличная производительность, которая позволяет надолго забыть о необходимости апгрейда системы. Кроме того, именно этот процессор во многих странах занимает лидирующие позиции по продажам. Ребята из Techspot плохого не посоветуют.