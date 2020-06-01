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Эксперты с сайта Pcgamesn часто делают подборки наиболее оптимальных комплектующих. На этот раз они решили выяснить, какой SSD может считаться наиболее оптимальным не только в своей ценовой категории, но и в абсолютном зачёте, а также по лучшему соотношению между ценой и производительностью.

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Оптимальный вариант: Samsung 970 EVO Plus – 512 Гб. Данная модель не принадлежит к бюджетной категории, но и не является дорогой, как некоторые другие модели. Можно сказать, что это одно из лучших предложений на рынке, сочетающий узнаваемый бренд, высокую производительность и приемлемую стоимость. Скорость чтения/записи составляет 3 500/3 300 Мб/с, что за сумму в 125 долларов кажется крайне выгодным предложением.

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Лучший бюджетный SSD: Samsung 860 EVO – 512 Гб. Один из самых популярных твердотельных накопителей на рынке. Относится к моделям на контроллере SATA, что подразумевает его установку в устаревшие компьютеры и ноутбуки, позволяя им ускориться за счёт смены традиционного жёсткого диска на SSD.

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Дешевле грибов:– 500 Гб. Если кто и способен продемонстрировать, что твердотельные накопители могут иметь низкую стоимость, то это модель Crucial MX500. Диск получил отличную скорость и 3 года гарантии, что делает его отличным выбором для тех, кто хочет сэкономить, не переплачивая за бренд. Цена действительно рекордно низкая – всего 50 долларов.

Современные технологии по низким ценам: WD Blue SN500 NVMe – 500 Гб. Переплюнуть данный накопитель по соотношению цены и производительности практически невозможно. За 65 долларов вы получаете 1750/1450 Мб/с, что в 2 раза меньше, чем у Samsung 970 EVO Plus. Но ведь и цена ровно вдвое меньше. Такая скорость будет достаточной для молниеносного запуск игр, а то, что вместо 10 секунд на копирование файла большой ёмкости вы потратите 20 секунд, не является существенной проблемой.

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Если вы смотрите в сторону более ёмких накопителей, которые при этом являются сверхскоростными, то неплохим выбором будет модель Samsung 970 PRO 1 ТБ - M.2 NVMe. Она имеет не совсем народный ценник, именно поэтому её нет в общем списке, но по всем остальным параметрам соперников у неё почти нет.

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P.S. Цены указаны в магазине Amazon на момент выхода материала.