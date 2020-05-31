Микротранзакциям в играх исполнилось 23 года - краткая история возникновения и немного о первопроходце
С каждым годом явление под названием «микротранзакции» захватывает всё больше игр. Многие полагают, что впервые покупка игровых ценностей за реальные деньги появилась в таких легендарных играх, как World of Warcraft или lineage 2. На самом же деле это явление гораздо старее и было создано никому не известным разработчиком бюджетных РПГ. В последнее время геймеры буквально стонут от того, что крупные студии всё активнее внедряют микротранзакции в игры. Давайте изучим историю их появления.
Долгое время господствовала модель распространения игра жанра MUD посредством почасового доступа. Это было крайне выгодно разработчикам и удобно геймерам. Однако в 1997 году все крупные проекты окончательно перешли на модель с помесячной оплатой. В тот момент основатель и глава студии Iron Realms Entertainment – Matt Mihaly понял, что нужно что-то менять. Он был обычным скромным парнем из Сан-Франциско. В его новой игре Achaea дела шли не очень. Мэтт ужасно не хотел идти брать кредит и в итоге он нарисовал 500 виртуальных предметов и выставил их в игре, где геймеры смогли купить их за реальные деньги. Каково же было его удивление, когда на счету компании вдруг появилась сумма в 5 000 долларов.
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рекламаНа самом деле Мэтт не только придумал продавать игрокам виртуальные предметы, но и делать этот так, чтобы не привлекать внимание банковских структур. В итоге игроки покупали что-то типа подарочных сертификатов или кредитов, которые можно было в самой игре перевести в игровую валюту. С тех пор Мэтт пытался придумать ещё более революционную систему, но несколько раз сталкивался с полным крахом. По его словам, геймеры ещё не готовы к его новым революционным идеям. Что любопытно, он недоволен тем, что сделали с его замыслом мобильные игры и называет это принуждением. Хотелось бы спросить, не жалеет ли он, что придумал столь изощрённую систему выманивая денег.
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