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MSI рассказала, какие материнские платы будут совместимы с процессорами Ryzen 4000-й серии

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После того, как стало известно о несовместимости материнских плат на чипсетах В450 и Х470 с новыми настольными процессорами AMD Ryzen 4000-й серии, многие пользователи забросали компанию гневными сообщениями. Владельцы неожиданно устаревших материнских плат требовали вернуть им право на апгрейд, и уже через несколько дней AMD прислушалась к ним, сообщив, что некоторые материнские платы получат такую возможность.

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Судя по той информации, что сообщила MSI, никаких проблем с совместимостью не было, а всё было лишь в том, что производители материнских плат хотели получить как можно большие продажи на старте. Первой решила прервать молчание именно MSI. Представители компании сообщили, что, как и было сказано ранее, материнские платы на чипсетах 300-й серии не получат возможность установки процессоров Ryzen 4000-й серии, а вот абсолютно все материнские платы на чипсетах В450 и Х470 могут рассчитывать на актуальность.

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Представители MSI уточнили, что вам потребуется обновить BIOS задействовав так называемый Selective Beta Bios Update. Мало того, скорее всего вы потеряете доступ к установке на такие платы процессоров Ryzen предыдущих поколений. Но мы то понимаем, что достаточно будет прошить BIOS на более старую версию, снова получив утерянную совместимость. 

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Никаких технических проблем с совместимостью чипсетов 400-й серии и процессоров Ryzen 4000-й серии нет. Будем надеяться, что примеру MSI последуют все крупные производители материнских плат. 

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