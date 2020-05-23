Epic Games Store уже начал возврат средств за игры, купленные перед началом скидок и бесплатных раздач
Совсем недавно стало известно, что цифровой магазин Epic Games Store собирается ввести новые правила дистрибуции. Так, если вы купили какую-либо игру, а через несколько дней наступила распродажа со скидками или же бесплатная раздача, то вам будет возвращена часть потраченной суммы. Подобную информацию многие восприняли как неудачную шутку или фейк, поскольку никто ранее не делал это правилом для своего магазина. Как стало известно, первые возвраты денег уже начались.
Стоит отметить, что подобные новости от обычных пользователей воспринимаются со скептицизмом. Чего не скажешь о главе игровой студии MayDay Джошуа Боггса. На своей страничке в Твиттере он рассказал, что в автоматическом режиме ему поступил возврат средств за проект, которые он купил, и который подешевел спустя несколько дней.
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Джошуа не стал уточнять, сколько ему вернулось, а также за какую конкретно игру. Мы полагаем, что это достаточно авторитетный источник, чтобы воспринимать его серьёзно. Надеемся, новое правило станет постоянным, а значит покупки в Epic Games Store будут как никогда оправданными и справедливыми, поскольку всегда неприятно осознавать, что стоило подождать несколько дней и можно было бы сэкономить несколько десятков долларов только на одной игре.
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