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Выбор оптимального процессора – дело сложное. Между тем, многие покупатели обращают внимание на два показателя: цену и производительность. Выпуская новую линейку процессоров Intel в первую очередь ориентировалась на чипы, которые станут конкурентами для тех или иных моделей в линейке. Наиболее интересными для геймеров могут оказаться два процессора: Core i7-10700K и Core i5-10600K. Есть ещё версии без интегрированной графики, но это не меняет сути вопроса.

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Для первого из них в конкуренты выбран AMD Ryzen 7 3800X, для второго – AMD Ryzen 5 3600X. Мы уже знаем, примерные цены, которые придётся заплатить покупателям за чипы Intel Core 10-го поколения. Кроме того, нам известно, что материнские платы также не будут дешёвыми. Эксперты Wccftech провели небольшое исследование, изучив все за и против покупки процессоров Intel.

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Если суммировать все выводы, то для геймеров выбор очевиден: только Intel. Всё дело в том, что процессоры получат высокие тактовые частоты и смогут гораздо лучше разгоняться из коробки. Это позволит обойти красных в играх. Один из плюсов процессора Ryzen 3000-й серии – энергоэффективность. Кроме того, стартовать с ними дешевле, ведь даже на бюджетных материнских платах за 50 долларов Ryzen 5 3600X будет себя отлично чувствовать. А вот разогнать красные процессоры сложно. Даже на дорогих материнских платах это потребует много времени, везения и навыков.

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Таким образом у бескомпромиссных геймеров практически нет вариантов. Если же вы не причисляете себя к их числу, то самое время ещё раз взвесить все за и против.