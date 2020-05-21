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Прямо сейчас в магазине Epic Games Store проходит бесплатная раздача Grand Theft Auto V. Кроме стандартной версии, геймеры получат в своё распоряжение полный доступ к онлайн-режиму с большим количеством подарков. Не так давно мы уже писали, что Epic Games тратит огромные суммы на поддержку своего магазина. А вот о доходах Take-Two известно было очень мало. 20 мая появился большой отчёт, который проливает свет на то, сколько и на чём зарабатывают создатели знаменитой GTA V.

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Прежде всего стоит отметить, что на данный момент было продано 130 миллионов копий игры без учёта бесплатной раздачи в Epic Games Store. При этом, только за последние полгода удалось реализовать 15 миллионов копий. Также Take-Two указывает, что за последний квартал значительно выросли все показатели прибыли, в особенности цифровые. Больше всего этот показатель составляет у Grand Theft Auto V – Online, что позволило увеличить предыдущий результат на 41% (760 миллионов долларов) и поднять чистую выручку от цифровых поступлений на 54% (634 миллиона долларов).

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Что любопытно, данные майской раздачи не учитываются. О том, насколько успешным будет следующий квартал, мы узнаем нескоро. Судя по текущим цифрам, дела у Grand Theft Auto V идут отлично. При этом, огромную часть доходов приносят именно микротранзакции, которые являются неотъемлемой части подобных игр.