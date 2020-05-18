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Epic Games тратит миллионы долларов на раздачи бесплатных хитов. Прямо сейчас проходит раздача Grand Theft Auto V, которая привлекала миллионы геймеров со всего мира. Между тем, цифровой магазин не собирается останавливаться. Недавно была запущена уникальная программа раздачи купонов. Всё очень просто: нужно купить игру стоимостью 15 долларов и выше, после этого вам автоматически начисляется купон, который снижает стоимость следующей игры на 10 долларов. При этом, если игра будет стоить дороже 25 долларов (15 + купон), вам снова подарят купон на 10 долларов.

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И так до бесконечности. Гениальный маркетинговый ход. Судя по тому, какие перебои наблюдаются в Epic Games Store, геймеры в буквальном смысле заваливают магазин деньгами. Здесь важно помнить, что за всё это платит цифровой магазин, и акция очень скоро окончится. Получит ли Epic Games миллионы лояльных покупателей, большой вопрос. Кстати, это не единственная акция, которая нас ждёт.

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Теперь, если вы купили игру за несколько дней до начала её раздачи, то имеете право на компенсацию. Например, GTA V начали раздавать в пятницу. В таком случае, всем, кто купил её за 30 долларов незадолго до этого, вернут какую-то сумму, в зависимости от того, насколько давно произошла покупка. Точные данные не разглашаются. Как только начнут поступать первые компенсации за GTA V, всё должно прояснится. Сообщается, что насчитывать компенсации будет программа в автоматическом режиме. Пользователям ничего не нужно делать.