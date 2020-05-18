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Стало известно, во сколько Epic Games Store обходятся бесплатные раздачи таких хитов, как GTA V и многих других

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Магазин Epic Games Store был открыт в декабре 2018 года. Тогда даже самые большие оптимисты смеялись над новым цифровым магазином, не считая его конкурентом Steam. Время шло, ситуация менялась. Нельзя сказать, чтобы Epic Games Store отнял у Steam уж очень большую долю на рынке. Но и умалчивать об успехах предприятия не стоит. Сегодня к нам попали официальные цифры, которые свидетельствуют об огромных деньгах, которые вкладываются в электронный магазин, а также о том, что останавливаться на достигнутом никто не планирует. 

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Пожалуй, уже весь мир знает, что 14 мая в Epic Games Store началась раздача игры Grand Theft Auto V. Желающих получить свою копию цифрового ключа оказалось настолько много, что сервера лежали почти весь день, оставаясь загруженными в субботу и воскресенье. Здесь важно понимать, что прямо сейчас в Steam GTA V стоит 30 долларов. Если кто-то решил устроить бесплатную раздачу, значит этот кто-то за эту раздачу заранее заплатил. Это инвестиции в будущее – в лояльность миллионов геймеров, которые запомнят щедрость Epic Games Store и станут и дальше там покупать игры.

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Давайте пройдёмся по цифрам, которые потратили владельцы цифрового магазина на подобные акции невиданной щедрости. Итак, за 2 года в бесплатном доступе побывало около 2 000 игр. Среди них большую часть занимают инди-проекты, каждый из которых скачивался сотни-тысячи раз, не более. Однако, есть и настоящие хиты. Например, трилогия игр о Бэтмене. Подобная щедрость обошлась Epic Games Store в 2 140 долларов за все раздаваемые игры. Точных цифр о количестве бесплатных закачек никто не даёт. Ясно, что такие хиты, как GTA V скачают десятки миллионов раз, за каждый из которых со своего кармана заплатит цифровой магазин. 

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Сколько денег потрачено на подобные акции, никто не сообщает. Впереди раздача Ведьмака и многих других хитов. Лояльность аудитории платформа Steam зарабатывала годами. Epic Games Store планирует залить рынок деньгами. Насколько это будет успешным, покажет время. 

P.S. Здесь не учитываются скидки на игры и подарки в виде немалых сумм на покупку новых игр. 

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