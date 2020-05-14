Сегодня в Epic Games должна начаться бесплатная раздача GTA V Online Premium Edition
Grand Theft Auto V – одна из самых успешных игр в истории. Только за первую неделю продаж она заработала 1.15 миллиарда долларов. По данным на начало 2020 года, общее количество проданных копий превысило 120 миллионов. Немаловажную роль в этом сыграло огромное количество контента, которое регулярно выходит для тех, кто хочет опробовать свои силы в онлайн-режиме. В данный момент стоимость GTA V снизилась до минимума, однако, ещё никогда и никто не раздавал эту игру бесплатно. Никогда до сегодняшнего дня.
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Согласно слухам, сегодня Epic Games начнёт бесплатную раздачу GTA V. Что самое главное, это будет онлайн-версия с премиальным контентом, который можно получить абсолютно бесплатно. По информации источника, раздача начнётся 14 мая и продлится до 21 мая. Времени полно, но это не значит, что нужно мешкать. Всё дело в том, что как только о раздаче узнают – миллионы геймеров хлынут в магазин. Он неминуемо начнёт виснуть, что сделает закачку медленной, а получение ключа мучительным. Именно поэтому поторопитесь получить подарок от Rockstar Games и Epic Games, ведь на Земле есть десятки миллионов человек, которые до сих пор не играли в GTA V.
рекламаКстати, уже скоро может состояться анонс GTA VI, продажи которой стартуют в ближайшие два года. Игра получит огромную карту с полностью открытыми игровым миром.
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