Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Grand Theft Auto V – одна из самых успешных игр в истории. Только за первую неделю продаж она заработала 1.15 миллиарда долларов. По данным на начало 2020 года, общее количество проданных копий превысило 120 миллионов. Немаловажную роль в этом сыграло огромное количество контента, которое регулярно выходит для тех, кто хочет опробовать свои силы в онлайн-режиме. В данный момент стоимость GTA V снизилась до минимума, однако, ещё никогда и никто не раздавал эту игру бесплатно. Никогда до сегодняшнего дня.

реклама

Согласно слухам, сегодня Epic Games начнёт бесплатную раздачу GTA V. Что самое главное, это будет онлайн-версия с премиальным контентом, который можно получить абсолютно бесплатно. По информации источника, раздача начнётся 14 мая и продлится до 21 мая. Времени полно, но это не значит, что нужно мешкать. Всё дело в том, что как только о раздаче узнают – миллионы геймеров хлынут в магазин. Он неминуемо начнёт виснуть, что сделает закачку медленной, а получение ключа мучительным. Именно поэтому поторопитесь получить подарок от Rockstar Games и Epic Games, ведь на Земле есть десятки миллионов человек, которые до сих пор не играли в GTA V.

реклама