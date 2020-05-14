Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Сегодня в Epic Games должна начаться бесплатная раздача GTA V Online Premium Edition

для раздела Блоги
+
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
Core i9 10900 приехал в Ситилинк
48Gb RTX 8000 - предложение дня, смотри цену
8 ядерник i7 9700 сливают дешевле 4 ядерника i7 7700
MSI и 2 другие 2080 Ti упали в цене на порядок
Ryzen 3990X за 330 000р - предложение дня
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Grand Theft Auto V – одна из самых успешных игр в истории. Только за первую неделю продаж она заработала 1.15 миллиарда долларов. По данным на начало 2020 года, общее количество проданных копий превысило 120 миллионов. Немаловажную роль в этом сыграло огромное количество контента, которое регулярно выходит для тех, кто хочет опробовать свои силы в онлайн-режиме. В данный момент стоимость GTA V снизилась до минимума, однако, ещё никогда и никто не раздавал эту игру бесплатно. Никогда до сегодняшнего дня.

реклама

Согласно слухам, сегодня Epic Games начнёт бесплатную раздачу GTA V. Что самое главное, это будет онлайн-версия с премиальным контентом, который можно получить абсолютно бесплатно. По информации источника, раздача начнётся 14 мая и продлится до 21 мая. Времени полно, но это не значит, что нужно мешкать. Всё дело в том, что как только о раздаче узнают – миллионы геймеров хлынут в магазин. Он неминуемо начнёт виснуть, что сделает закачку медленной, а получение ключа мучительным. Именно поэтому поторопитесь получить подарок от Rockstar Games и Epic Games, ведь на Земле есть десятки миллионов человек, которые до сих пор не играли в GTA V. 

реклама

Кстати, уже скоро может состояться анонс GTA VI, продажи которой стартуют в ближайшие два года. Игра получит огромную карту с полностью открытыми игровым миром.  

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор ASUS ROG Zephyrus G14: игровой ультрабук
21
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
48
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
99
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Gears 5
8
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590 в связке с процессором Core i5-9400F
52
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream (PA-RTX2060 SUPER JS 8G)
29
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре Gears 5
29
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
203
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Zenith II Extreme Alpha
42

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10 мая 2020 23
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
1 мая 2020 69
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
3 мая 2020 36
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
7 мая 2020 203
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
12 мая 2020 99
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super
4 мая 2020 65

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стали известны технические характеристики флагманской видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti - 7-нм техпроцесс, 5376 графических ядер и производительность в 21 TFLOP
210
Процессоры AMD Ryzen 4000-й серии могут получить поддержку материнских плат В450 и Х470-х чипсетов
86
Xiaomi Mi Note 10 Lite потерял в цене 100 долларов в первый день продаж
+
Intel Core i5-10400 протестировали в бенчмарках: преимущество до 45% над Core i5-9400F и до 15% над Ryzen 5 3600X в многопоточном режиме
75
Характеристики видеокарты следующего поколения NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Amper выглядят неубедительно – 40% прирост быстродействия по сравнению с RTX 2080 Ti
52
Бесплатные игры в Steam — батл рояль Geneshift можно забрать навсегда, а в великолепную стратегию Stellaris бесплатно играть неделю
4
Цена игровой приставки Sony PlayStation 5 оказалась выше, чем предполагали аналитики
26
Honor выпустила прошивку EMUI 10 для флагмана 2017 года
3
Кремль, Подводный мир и Кронверк: показаны 5 самых креативных замков Heroes of Might and Magic III, которые никто не видел
8
AMD начала сотрудничество с Epic Games и анонсировали патчи производительности для Unreal Engine
46
Epic Games представила передовой движок Unreal Engine 5 и показала его возможности
66
Глава компании NVIDIA Дженсен Хуанг испёк в духовке самую большую видеокарту на планете
35
Энтузиаст провел тестирование нового процессора Core i9-10900K: нагрев до 93 градусов и частота 4.77 ГГц
42
Бюджетный геймерский 6-ядерный процессор Intel Core i5-10400 превосходит Core i5-9400F на 45% в Cinebench и других тестах
9
OnePlus 8 в России можно купить на 9000 рублей дешевле, чем в Европе
10
Бесплатная Grand Theft Auto V может появиться в Epic Games Store уже завтра
11
Xiaomi Redmi Note 9 Pro потерял в цене 40 долларов
1
Опубликованы характеристики видеокарты AMD Radeon Pro VII: 16 ГБ VRAM, потребление 250 Вт и поддержка PCIe 4.0
10
CPU AMD Zen 4 и графические процессоры RDNA3, NVIDIA Hopper и Intel Xe будут выполнены по 5-нм техпроцессу TSMC
6
Авторы Mafia продолжают намекать на что-то новое в серии (дополнено)
13

Популярные статьи

Пять главных минусов процессоров Intel последних лет
191
Самая распространенная конфигурация игрового компьютера в мире по статистике Steam
79
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
99
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
48
Обзор ASUS ROG Zephyrus G14: игровой ультрабук
21
Феном, пингвин и оверклокинг (часть 2)
31
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Gears 5
8
Обзор игры Streets of Rage 4
8
Cобираем оптимальный ПК на Ryzen 5 2600 и A320 за 47420 рублей - платы на B450 больше не нужны
7

Сейчас обсуждают

Dmitry Smit
02:07
Ага,стримеров развелось как собак не резаных. Каждый второй стример.
Самая распространенная конфигурация игрового компьютера в мире по статистике Steam
Dynamite
02:07
@Все вы уже наверное в курсе, что материнские платы на B450 не будут поддерживать Ryzen 4000, "спасибо" AMD.@ По стопам заглота, мемуары
Cобираем оптимальный ПК на Ryzen 5 2600 и A320 за 47420 рублей - платы на B450 больше не нужны
Kasyan
02:05
У первой части будет ремейк, а не ремастер!
Mafia Trilogy представлена 2K Games официально, дата анонса назначена на 19 мая
Kasyan
02:05
Это вторая часть!
Mafia Trilogy представлена 2K Games официально, дата анонса назначена на 19 мая
E1nher1
02:04
Короче, Зистакс, ты статейки писать любишь, но почему бы не писать о практике, а не этим детсадом со сборками онлайн в регарде заниматься ? Ну, если сотрудничаешь с регардом, то брал бы железо и собир...
Cобираем оптимальный ПК на Ryzen 5 2600 и A320 за 47420 рублей - платы на B450 больше не нужны
airserega
02:02
если изменений в худшую сторону не будет и баги новые не вылезут, то почему нет?
Появились первые скриншоты ремейка первой Mafia - игра выглядит как проект следующего поколения
korn87
01:56
Зелотовщина какая-то
Появились первые скриншоты и дата выхода Mafia: Definitive Edition - судя по всему, игра получит поддержку трассировки лучей
peppery
01:49
Это еще не известно. Может так оказаться, что по совокупности 9900К будет лучше.
Стоимость процессоров Intel Core 10-го поколения оказалась гораздо выше рекомендованных цен – Core i9-10900K за 800 долларов в Европе
Winssy
01:47
Всегда такие цены на старте продаж, через месяц - два все будет норм.
Стоимость процессоров Intel Core 10-го поколения оказалась гораздо выше рекомендованных цен – Core i9-10900K за 800 долларов в Европе
Kasyan
01:45
Это не ремастер, это похоже на фанатский недоремейк!
Сборник Mafia Trilogy порадует наличием полностью обновлённой первой части серии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем