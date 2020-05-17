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Intel предлагает застраховать процессор Core i9-10900K от непредвиденных ситуаций во время разгона

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В конце мая текущего года выйдет новое поколение процессоров от Intel. Чем энтузиасты будут охлаждать 10-ядерный Core i9-10900K, большой вопрос. Вероятно, большинству покупателей придётся обзавестись системой жидкостного охлаждения. Но, в данный момент нас интересует немного другая тема. Общеизвестно, что процессор достаточно сложно повредить при разгоне. Но, новенькие Intel Core 10-го поколения работают на таких высоких частотах и имеют такой уровень TDP, что даже Intel беспокоится за их судьбу. 

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Сервис Performance Tuning Protection Plan работает с 2012 года. Он предназначен для тех, кто хочет разогнать свой процессор, но опасается, что чип сгорит. Специально для бережливых энтузиастов придумана страховка. Вы платите Intel ещё немного денег и совершенно спокойно разгоняете процессор. В такой ситуации хорошо бы ещё подумать о страховке материнской платы, но это уже ваш выбор.

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Итак, условия крайне просты: при покупке процессора нужно доплатить ещё 20 долларов и разгонять его в спокойной обстановке. Ясно, что купить такую страховку можно только для чипов с разблокированным множителем. Прямо перед выходом новых процессоров Intel ещё раз напомнила о существовании программы, ведь никогда не знаешь, когда твой дорогой чип за 500 долларов может сгореть. 

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Кстати, для чипов Cascade Lake-X (для энтузиастов, например, Core i9-10980XE) цена будет немного выше: 30 долларов. А вы бы купили такой сервис, или предпочитаете сидеть в стоке до тех пор, пока процессор не перестанет тянуть все игры в разрешении 720р?

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