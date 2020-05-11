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Для достижения максимальной тактовой частоты на 10-ядерном Intel Core i9-10900K нужно купить дорогую систему жидкостного охлаждения

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Мы уже неоднократно видели тесты нового 10-ядерного процессора Intel Core i9-10900K. Как выясняется, даже на тактовой частоте в 5.4 ГГц он уступает 12-ядерному AMD Ryzen 9 3900X в синтетических тестах. Между тем, между этими процессорами разница в 100 долларов, не говоря о необходимости докупать новую материнскую плату. Сегодня в сеть попали любопытные сведения, которые приоткрыли завесу тайны над тем, как можно достичь максимальных тактовых частот.

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Новое поколение процессоров Intel Core 10-го поколения получило функцию Thermal Velocity Boost, которая позволяет достичь ещё большего автоматического разгона. Вот только есть одна проблема, чтобы данная функция работала, чип должен иметь температуру ниже 70 градусов. Сегодня в тесте засветился 10-ядерный Core i9-10900K, который разогнался до 4.8 ГГц на всех ядрах в стресс-тесте AIDA64 FPU. В этот момент он потреблял 224 Вт и прогрелся до 93 градусов со средней температурой 87 градусов. 

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Что любопытно, для укрощения горячего нрава нового чипа использовался 240-мм кулер с системой жидкостного охлаждения. Ясно, что при такой температуре ждать включения функции Thermal Velocity Boost не стоит. Похоже на то, что покупателям данного процессора придётся обзавестись дорогой системой жидкостного охлаждения, поскольку 240-мм кулера будет явно недостаточно.  

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Для достижения максимальной тактовой частоты на 10-ядерном Intel Core i9-10900K нужно купить дорогую систему жидкостного охлаждения
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