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В ходе презентации своих процессоров Comet Lake 10-го поколения, Intel обозначила цену для каждого их них. Так, наиболее производительная модель – Core i9-10900K оценена в 488 долларов в партии от 1 000 штук. Было ясно, что цены для конечного покупателя будут выше, но никто не ожидал, что настолько выше.

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Итак, самая низкая цена как всегда для жителей США в магазине Newegg. Там можно забрать свой новенький 10-ядерный чип всего за 530 долларов. Это больше, чем хотелось бы, но гораздо меньше, чем в любой другой стране. Совсем другая цена в американской сети Вhphotovideo. Там можно заказать новинку за 599 долларов.

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Но это только начало. Так в Великобритании цены стартуют от 519 фунтов и выше (635 долларов). Совсем всё плохо на европейской версии Амазон. Для жителей Англии цена зафиксирована на уровне 638 фунтов (782 доллара). Для жителей Италии 744 евро (804 доллара), а для покупателей из Франции – 738 евро (798 долларов). Не менее удивительная цена на другие процессоры.

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