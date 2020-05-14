Стоимость процессоров Intel Core 10-го поколения оказалась гораздо выше рекомендованных цен – Core i9-10900K за 800 долларов в Европе
В ходе презентации своих процессоров Comet Lake 10-го поколения, Intel обозначила цену для каждого их них. Так, наиболее производительная модель – Core i9-10900K оценена в 488 долларов в партии от 1 000 штук. Было ясно, что цены для конечного покупателя будут выше, но никто не ожидал, что настолько выше.
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Итак, самая низкая цена как всегда для жителей США в магазине Newegg. Там можно забрать свой новенький 10-ядерный чип всего за 530 долларов. Это больше, чем хотелось бы, но гораздо меньше, чем в любой другой стране. Совсем другая цена в американской сети Вhphotovideo. Там можно заказать новинку за 599 долларов.
рекламаНо это только начало. Так в Великобритании цены стартуют от 519 фунтов и выше (635 долларов). Совсем всё плохо на европейской версии Амазон. Для жителей Англии цена зафиксирована на уровне 638 фунтов (782 доллара). Для жителей Италии 744 евро (804 доллара), а для покупателей из Франции – 738 евро (798 долларов). Не менее удивительная цена на другие процессоры.
рекламаНеясно, как по таким ценам Intel планирует продавать свои новые процессоры. Особенно настораживает тот факт, что материнские платы также подорожали и стоят очень недёшево. И всё это не говоря о горячем нраве новых чипов. Особенно о тех, что получат свободный множитель и будут поддаваться разгону. Надеемся, что в ближайшее время цены нормализуются, и все желающие смогут купить желанную модель. Пока же это крайне сложно и очень дорого. Больше информации о ценах смотрите по ссылке.
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