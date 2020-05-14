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Стоимость процессоров Intel Core 10-го поколения оказалась гораздо выше рекомендованных цен – Core i9-10900K за 800 долларов в Европе

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В ходе презентации своих процессоров Comet Lake 10-го поколения, Intel обозначила цену для каждого их них. Так, наиболее производительная модель – Core i9-10900K оценена в 488 долларов в партии от 1 000 штук. Было ясно, что цены для конечного покупателя будут выше, но никто не ожидал, что настолько выше.

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Итак, самая низкая цена как всегда для жителей США в магазине Newegg. Там можно забрать свой новенький 10-ядерный чип всего за 530 долларов. Это больше, чем хотелось бы, но гораздо меньше, чем в любой другой стране. Совсем другая цена в американской сети Вhphotovideo. Там можно заказать новинку за 599 долларов. 

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Но это только начало. Так в Великобритании цены стартуют от 519 фунтов и выше (635 долларов). Совсем всё плохо на европейской версии Амазон. Для жителей Англии цена зафиксирована на уровне 638 фунтов (782 доллара). Для жителей Италии 744 евро (804 доллара), а для покупателей из Франции – 738 евро (798 долларов). Не менее удивительная цена на другие процессоры. 

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Неясно, как по таким ценам Intel планирует продавать свои новые процессоры. Особенно настораживает тот факт, что материнские платы также подорожали и стоят очень недёшево. И всё это не говоря о горячем нраве новых чипов. Особенно о тех, что получат свободный множитель и будут поддаваться разгону. Надеемся, что в ближайшее время цены нормализуются, и все желающие смогут купить желанную модель. Пока же это крайне сложно и очень дорого. Больше информации о ценах смотрите по ссылке

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